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Çifte cinayet sanığına 30 yıl hapis cezası

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - AYDIN'da, devrettikleri restoran nedeniyle çıkan tartışmada Kadir Çatıkkaş (45) ve oğlu üniversite öğrencisi Çağlar Çatıkkaş'ı (22) tabancayla öldüren, ardından sosyal medyadan 'Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun

15 Mart 2018 12:32

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - AYDIN\'da, devrettikleri restoran nedeniyle çıkan tartışmada Kadir Çatıkkaş (45) ve oğlu üniversite öğrencisi Çağlar Çatıkkaş\'ı (22) tabancayla öldüren, ardından sosyal medyadan \'Hakkınızı helal edin, Allah\'a emanet olun. İki pisliği temizledim, cezamı çekmeye gidiyorum\' yazan Ahmet İnan, toplam 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2016 yılının Ağustos ayında, Efeler ilçesine bağlı Baltaköy Mahallesi\'nde bulunan restoranda meydana geldi. Mülk sahibinin oğlu Ahmet İnan, olay tarihinden bir süre önce işletmeyi devrettikleri kiracıları Kadir Çatıkkaş ve oğlu Çağlar Çatıkkaş ile kira yüzünden anlaşmazlık yaşamaya başladı. İşletmenin iyi para kazanmaya başlaması üzerine geri almaya ya da kirasını artırmaya çalıştığı ileri sürülen İnan ile baba- oğul, olay günü bu nedenle yeniden tartıştı. Yanında taşıdığı tabancayla ateş açan İnan, baba Çatıkkaş ile Makedonya\'da hukuk eğitimi alan oğlunu öldürdü. Çifte cinayetten sonra özçekim yapıp, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından \"Hakkınızı helal edin, Allah\'a emanet olun. İki pisliği temizledim, cezamı çekmeye gidiyorum\" notuyla paylaşım yapan İnan, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ahmet İnan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
Sanık Ahmet İnan hakkında hazırlanan iddianamede, olayın, kiralanan işletmenin geri alınması ya da kirasının artırılması görüşmeleri sırasında yaşandığı belirtilerek, çifte cinayet için 2 kez müebbet hapis cezası istendi. Aydın Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan yargılamanın ardından karar verildi. Çifte cinayetin sanığı Ahmet İnan, Kadir Çatıkkaş\'ı öldürmekten 15 yıl, üniversite öğrencisi Çağlar Çatıkkaş\'ı öldürmekten ise 14 yıl 2 ay, \'Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyetinin kararında haksız tahrik indirimini uygulaması, ölenlerin yakınlarının tepkisini çekti.

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