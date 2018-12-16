Çifte cinayet sanığı: Gülünce silahımı çekip mermileri boşalttım

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir GSM bayisinde çıkan silahlı kavgada Murat Yenikapı (43) ile kardeşi Abdullah Yenikapı’yı (53) tabancayla vurarak öldürüp, Abdurrahman Yenikapı’yı (22) da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Nedim Vural Bayar\'ın (40), yargılanmasına başlandı. Bayar, \"Olay günü iş yerime hızla girdiler. Alt kata inerken Abdullah gülerek, \'Şerefsiz, seninle mi uğraşacağız\' deyince belimdeki tabancamı çıkarıp, önce duvara, sonra Murat’a ateş ettim. Şarjörümdeki 13 mermiyi de boşalttım. Mermilerin kimlere isabet ettiğini bilmiyorum\" dedi.

Olay, Haziran ayında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı\'nda meydana geldi. Bir GSM bayisinde eski ortaklar arasında çıkan kavgada Nedim Vural Bayar, Murat Yenikapı\'yı tabancayla vurarak öldürdü, kardeşi Abdullah ve onun oğlu Abdurrahman Yenikapı\'yı da yaraladı. Muradiye Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Yenikapı da 10 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Nedim Vural Bayar, tutuklandı.

3 KEZ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Bursa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 3 kez müebbet hapis cezası istemiye hakkında dava açılan sanık Nedim Vural Bayar\'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, sanık ile avukatı ve olaydan yaralı kurtulan Abdurrahman Yenikapı’nın avukatı hazır bulundu. Abdurrahman Yenikapı ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Bayar, mahkemedeki ifadesinde, “Murat Yenikapı, iş yeri ile ilgili maddi sakıntılar içinde olduğunu söyledi. İş yerini 500 bin lira hava parasını alıp kiracılığını bana devredecekti. Ancak önce 250 bin, 6 ay sonra da paranın kalanını verebilirim dedim. Kabul etti, anlaştık. 200 bin lira elden verdim. Sonra 125 bin lira ödeme yaptım. Aramızda biraz borç kalmıştı. Daha sonraki günlerde ise, iş yerinin değerinin 750 bin lira olduğunu söyleyip, bu miktarda para vermemi istedi. Bundan dolayı aramızda alacak verecek meselesi yüzünden tartışmalar çıktı” dedi.

\'MERMİYİ AĞZINA VERDİM, BEKLEDİM\'

Olay günü iş yerini kapatacağını yanında çalışan Abdurrahman Yenikapı’ya söylediğini belirten sanık Nedim Vural Bayar, şunları anlattı:

\"Abdurrahman, hemen cep telefonuyla babasını ve amcasını arayıp söyledi. Dışarıya baktığımda bunların hızlı bir şekilde dükkana doğru geldiğini görünce hemen alt kata inip silahımın ağzına mermi verdim ve yeniden üst kata çıktım. Abdullah ile Murat, ceketimin kolundan tutup dışarıya çıkarmak istediler. Ben de alt kata inmeyi teklif ettim. Yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı’ya da bizimle gelmesini söyledim. Birlikte alt kata inerken, merdivende Abdullah bana gülerek, \'Şerefsiz, seninle mi uğraşacağız\' dedi. Bunun üzerine elimdeki silahı çıkarıp, duvara ateş ettim. Bu olayların sebebi olan Murat’ın da ayağına doğru ateş ettim. Murat üzerime çullanıp beni yere düşürdü. Abdullah kulağımı, Murat da kolumu ısırdı. Onlar beni bıraksın diyerek canımı kurtarmak için şarjörümdeki 13 mermiyi boşalttım. Olaydan sonra dükkanımın önündeki tabureye oturup polisi bekledim.\"

Mahkeme başkanının daha önceki ifadesini hatırlatması üzerine sanık Nedim Vural Bayar, \"“Merdivenden inerken Abdullah Yenikapı elini beline atmıştı. Bu sebeple silahımı çektim. Ölenler ile yaralıya mermilerin nasıl isabet ettiğini bilmiyorum\" dedi.

Daha sonra tanıkların dinlendiği duruşmada sanık avukatı Adnan Rahmi Karaçam, müvekkilinin suçunu meşru müdafaa şartları altında işlediğinden tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, yaralı Abdurrahman Yenikapı’nın ve bazı tanıkların zorla getirilmesine, eksik evrakın tamamlanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı erteledi.



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