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Politika

'Çiftçimizi kalkındırmadan ülke kalkınamaz'

14 Mayıs 2009 14:56

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, çiftçiyi kalkındırmadan tarımı, tarımı kalkındırmadan da ülkeyi kalkındırmanın mümkün olmadığını belirtti.

Bakan Eker, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarımın geliştirilmesinin yanı sıra kırsal alanda yaşayan köylü ve çiftçilerin hayat standartlarının yükseltilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu bildirdi.

Vizyonlarının; bilgi ve teknolojiyle bütünleşmiş, uluslararası kurallara uyumlu ve dünya pazarlarıyla entegre olmuş bir tarım sektörünü içerdiğini ifade eden Eker, şunları kaydetti:

"Misyonumuz; ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak sürdürülebilir, verimli, uluslararası alanda rekabet edebilir, gelişmiş bir tarımsal endüstriye sahip, kendi halkı için yeterli kalitede ve miktarda sağlıklı gıda üretebilen ve biyoçeşitliliğin korunduğu bir tarım sektörüdür.

Köylü ve çiftçilerimiz bu ülkenin en asli unsurlarından birisidir ve ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Çiftçimizi kalkındırmadan tarımı, tarımı kalkındırmadan ülkemizi kalkındırmak mümkün değildir.

Bu düşüncelerle ülkemizin kalkınmasında ve bugünlere erişmemizde çok önemli katkı ve payları bulunan çiftçi kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyor, Dünya Çiftçi Günlerini kutluyorum."

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