Çiftçilerin talebi, AB'nin gündeminde: "Vejetaryen burger, vegan burger, veggie burger gibi terimler yasaklansın"

Avrupa'da çiftçiler, vejetaryen ürünlerin burger ve sosis gibi etle özdeş ürünlerle birlikte etiketlenmesinin yasaklanması için kampanya yürütüyor. Tüketicide vejetaryen ürünlerin et içerdiğine dair yanlış algı oluşturduğu gerekçesiyle yasak talebi, Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak bir yasa tasarısına da yansıdı.

Vejetaryen burger, vegan burger, veggie burger gibi terimler menülerin vazgeçilmezi haline gelirken, Avrupalı çiftçiler bu terimlerin kullanılmasının yasaklanması için kampanya yürütüyor.

Kampanya, tam da iklim krizi döneminde insanların damaklarında yağlı kırmızı etlerden yapılma burgerlerin yerini sebze ağırlıklı burgerlerin aldığı, dolayısıyla veggie burger gibi terimlerin menülerde yükseliş yaşadığı dönemde devreye girdi.

Çiftçilerin yasak talebi, Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunulan tartışmalı bir yasa tasarısına da yansıtıldı.

Bu hafta oylanacak tasarı süt içermeyen ürünlerin yoğurtvari, peynirimsi gibi ifadelerle etiketlenmesinin yasaklanmasını da öngörüyor.

Badem sütü, vegan peynir gibi etiketler AB'de yasak.

"'Ete' atıfta bulunan terimler ve açıklamalar yalnızca hayvanların insan tüketimine uygun kısımları için kullanılmalıdır" denilen tasarıda, biftek, sosis, bonfile, burger, hamburger gibi terimleri yasak kapsamına alıyor.

AP'ye sunulan çiftçilikle ilgili bir tasarıya tarım komisyonu tarafından eklenen bu değişiklikler, topluca salı günü oylanacak.