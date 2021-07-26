Çiftçilerin eylemini değerlendiren AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı: Tamamen provokasyon amaçlı

Konya'da çiftçilerin yolu kapatarak yaptıkları eylemi değerlendiren AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı, “Burada siyasi malzeme elde etmek isteyen bir takım kişilerin çiftçilerimizi de kullanarak yaptığı eylemdir” dedi.

Köylerine kanallardan su getirilmeyen Karatay ilçesine bağlı İsmil, Sakyatan, Hayıroğlu, Ovakavağı, Karakaya, Göçü ve Yarma Mahallesi çiftçileri 31 Mayıs tarihinde Konya-Adana kara yolunu traktörleriyle trafiğe kapatmıştı.

Yaptıkları eylemde AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı’yı istifaya davet eden çiftçiler, “Oturduğun yerden maaş almakla bu işler olmuyor. Burada çiftçi yanmış. Kuşlar kurtlar susuz. Ben sabah kuyumdan kuşlara ve köpeklere su veriyorum. Ovakavağı Köyünde doğup büyüdüm ve burada gömüleceğim. Biz topraksız yapamayız. Konya AKP Milletvekili Samancı’nın istifa etmesi lazım. Bu ovanın kaderiyle bir vekil oynayamaz. Gülay Samancı bize 15-20 bin metreküp su vermiyor” diyerek sitemde bulunmuştu.

Yapılan eylemin ardından geçtiğimiz günlerde harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı eyleme katılan 250'nin üzerinde çiftçinin isimlerini belirleyerek haklarında kamu davası açmak için ifadelerine başvurdu.

"Çiftçilerimiz provokatif amaçlı kişiler tarafından kullanıldıklarını bana ilettiler"

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, çiftçilerin yaptıkları eylemde istifaya davet ettikleri AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı, AKP Konya İl Başkanlığı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Samancı, çiftçilerin eylemini provokatif bir eylem olarak değerlendirdi. Bir takım siyasi çevrelerin çiftçileri kullandığını söyleyen Samancı şunları söyledi:

“Yapılan eylemlerin hemen öncesinde biz çiftçilerimizle görüşmüştük. Eylem yapma sebeplerinden bir tanesi de Beyşehir Gölü'ndeki suyun verilmemesiydi. Fakat orada suyun verilmemesi gibi bir sorun söz konusu değildi. Bu eylem iyi niyetli çiftçilerimizi bir tarafa bırakırsak, tamamen provokasyon amaçlı. Burada siyasi malzeme elde etmek isteyen bir takım kişilerin çiftçilerimizi de kullanarak yaptığı eylemdir. çiftçilerimizle bir araya geldiğimizde orada provokatif amaçlı kişiler tarafından kullanıldıklarını da kendileri de bana ilettiler.”

"Hepsine sahip çıkmamız gerekir"

Çiftçilerin ifadesinin alınmasıyla ilgili bir duyum almadığını ifade eden AKP'li Samancı, “Eylemler haklı sebeplerle ve izin alındıkça yapılabilir. Soruşturmalarla ilgili de bana doğrudan gelen bir şey yok. Bunlar usulen izlenmesi gereken yöntemlerle ilgili olabilir” dedi.

Yakın süreçte bölge çiftçileriyle bir araya geleceklerini söyleyen Samancı, “Beyşehir Gölü'nden DSİ kanalından gelen sudan istifade eden çiftçilerimizin ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Beyşehir Gölü'nde belirlenen su kodunun altına inildiği andan itibaren gölde kuruma riski çok fazla. Beyşehir Gölü sığ bir göl ve bu yüzden buharlaşma oranı yüksek oluyor. Yakın zamanda yeniden çiftçilerimizle bir araya geleceğiz. Çünkü çiftçilerde bizim göl de bizim. Paydaş olarak hepsine sahip çıkmamız gerekir. Bir yandan çevreyi bir yandan da çiftçilerimizin hakkını korumamız lazım. Çünkü çiftçilerimize gelecek sene de su vereceğiz bu gölden. Suyumuzu tasarruflu kullanmak zorundayız” şeklinde konuştu.