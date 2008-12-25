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Yaşam

Çiftçilerden çılgın ihtiyarlara destek

Kendilerine 'Çılgın İhtiyarlar' ismini veren Hayrettin Karaca ile Muazzez İlmiye Çığ’ın eylemine 41 çiftçi ve kooperatif temsilcisi destek verdi.

25 Aralık 2008 02:00

Kendilerine “Çılgın İhtiyarlar” ismini veren Hayrettin Karaca ile Muazzez İlmiye Çığ’ın eylemine 41 çiftçi ve kooperatif temsilcisi destek verdi. 

Çiftçi ve kooperatif birliklerinin temsilcileri, kendilerine “Çılgın İhtiyarlar” ismini veren TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca ile Sümerolog Dr. Muazzez İlmiye Çığ’ın “ülke toprağının ve tarım alanlarının satışı”na karşı çıktığı protesto eylemine destek verdi.

Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Güçlendirilmesi Projesi’nin sonuçlanması nedeniyle Ankara’da bir araya gelen Türkiye’nin çeşitli yerlerinden çiftçi ve kooperatif birliklerinin temsilcileri, TBMM önünde tarım arazilerinin özelleştirilmesi kararını protesto eden Karaca ve Çığ’a destek amacıyla imza topladı.

Hazırlanan destek metni de seçilen temsilciler tarafından Karaca’ya iletildi.




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