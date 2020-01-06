"Çiftçiler eğitilebilirse 7 milyar liralık mazot ve gübre tasarrufu sağlanabilir"

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Güler, tohum yetiştiren 45 bin çiftçiyi modern ve bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan Uygulamalı Çiftçi Eğitim Projesi'ne ilişkin bilgiler verdi. Güler Ankara, Adana, Şanlıurfa, Aydın, Manisa ve İzmir'deki eğitim merkezlerinde şimdilik sadece tohum üreten çiftçilere eğitim verileceğini, bu eğitimin ülke genelinki tüm çiftçileri kapsayacak şekilde de genişletilebileceğini söyledi. Eğitimlerde çiftçilere planlama, toprak işleme, gübre ve ilaç kullanma, bitki koruma, tarım makinelerinin etkin kullanımı gibi modern ve bilinçli tarım tekniklerinin öğretileceğini anlatan Güler, eğitim sayesinde ürün kaybı ve maliyetlerde yüzde 15'er azalma, verimlilikte yüzde 15 artış, refah düzeyi ve kârlılıkta yüzde 15-30 artış beklediklerini belirtti.

Güler, eğitimler sayesinde çiftçilerin traktör ve benzeri araç gereçleri daha etkin ve tasarruflu kullanmalarını da öğreteceklerini belirtirken, “Bizdeki aşırı mazot tüketimi hiçbir Avrupa ülkesinde yok. Almanya'da gördük ki, traktörün lastik basıncı tarlada çalışırken bir miktar düşürüldüğünde mazot tüketimi yüzde 20 azalıyor, verim artıyor” dedi.