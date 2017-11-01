Çiftçi, zeytin ağacına kendisini asarak canına kıydı

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Bozdoğan İlçesi\'nde, çiftçi 57 yaşındaki Muzaffer Gündağ, kendisini zeytin ağacına asarak yaşamına son verdi.

Bozdoğan\'ın kırsal Amasya Mahallesi\'nde evli ve 1 çocuk babası Muzaffer Gündağ\'dan haber alamayan yakınları, çiftçiyi aramaya çıktı. Gündağ, bir zeytin ağacına asılı halde bulundu. Son günlerde bunalımda olduğu ileri sürülen Muzaffer Gündağ\'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.