Çiftçi yırtık lastik ayakkabısını gösterdi: Çift ayakkabıya para yok, sağ tekini sipariş verdim; Tayyip Erdoğan bizi bu hale getirdi

Aksaraylı çiftçi borçları nedeniyle yırtık lastik ayakkabısını göstererek, "Konya'da bir arkadaşı aradım, 'Bana bir Ermenek lastiği gönder, yalnız sağ teki olsun' dedim. Arabanın ki değişiyor da, çiftçininki niye değişmeyecek? Allah razı olsun, Tayyip Erdoğan çiftçiyi bu vaziyete getirdi. Biz bunu bulamayız herhalde, dedemin çarığını arayacağız" diyerek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Aksaray'da, kuraklıktan sonra dolu afetinin mağdur ettiği çiftçilerle bir araya geldi. Dolu afetinin yaşandığı Eskil ve Bayıraltı köylerine giden heyet köylülerin sıkıntılarını dinledi.

Yırtık lastik ayakkabısını gösterdi: Çift ayakkabıya para yok, sağ tekini sipariş verdim

ANKA Haber Ajansı'nda Aksaray Eşmekaya Köyü'nde 150 dekar arazisi olduğunu ancak borçtan kurtulamadığını aktaran çiftçi Mehmet Özkara, giydiği yırtık lastik ayakkabının tekini çıkartıp eline alarak iktidara sert tepki gösterdi. Mehmet Özkara şunları söyledi:

“150 dekar tarlam var. Mazot aldım petrolden 7 bin 380 lira gübre bugün 5 bin 500 lira ayakkabım eskidi. Konya'da bir arkadaşı aradım, 'Bana bir Ermenek lastiği gönder, yalnız sağ teki olsun' dedim. 'Ya lastik değişir mi?' dedi. Arabanın ki değişiyor da, çiftçinin ki niye değişmeyecek? Allah razı olsun, Tayyip Erdoğan çiftçiyi bu vaziyete getirdi. Biz bunu bulamayız herhalde, dedemin çarığını arayacağız. Dedem çarık ile gezermiş. Çift ayakkabıya para yok. Tek ayakkabı siparişi verdim. Biz bu sene ekin de ekemeyiz. Çiftçi ekmezse hepimiz aç kalırız. Çiftçi çok perişan."

"Kazandığımızı TARSİM’e versek biz ne yiyeceğiz?"

Dolu nedeniyle yüzde 70-80 kaybı olduğunu söyleyen bir diğer çiftçi ise, “Ayın 1’inde dolu yağmıştı o zaman vurmuştu. TARSİM yaptırsak ne? Çiftçi oraya ver buraya ver başka nereye verecek de… Bizim kazandığımızı TARSİM’e versek biz ne yiyeceğiz?" diye konuştu.

"AKP, her krizde olduğu gibi çiftçileri yalnız ve sahipsiz bıraktı"

CHP milletvekili Ayhan Barut ise, "Bu yıl kuraklığın hakim olduğu bölgede dolu afeti de çiftçinin canını yaktı, zararını katladı. Ne yazık ki AKP, her krizde olduğu gibi bunda da çiftçileri yalnız ve sahipsiz bıraktı. Çünkü bunlar tarımı ve çiftçiyi üvey evlat olarak görüyor. Derhal çiftçinin zararı tespit edilip karşılanmalı, borçların faizi silinmeli ve 5 yıl ötelenmelidir. Çiftçiye hibe ve ucuz kredi verilmelidir. Aksi takdirde çiftçi seneye ürün ekemez hale gelecektir" dedi.