Çiftçi, traktörle düştüğü ırmakta yaşamını yitirdi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde traktörle ırmağa düşen çiftçi Mehmet Nabi Kaya (63) hayatını kaybetti.

Kaza, dün Tarsus\'un Mantaş Mahallesi\'nde meydana geldi. 40 yıl önce trafik kazasında sağ elini kaybeden çiftçi Mehmet Nabi Kaya, tarlasına su çekmek için Berdan Irmağı\'na traktörle yaklaştı. Tek eliyle traktör kullanan Kaya, direksiyon kontrolünü yitirince araçla birlikte ırmağa düştü. Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı arama sonucu Mehmet Nabi Kaya\'nın cesedi bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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