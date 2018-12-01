Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru süresi uzatıldı     

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinin, 31 Aralık 2018 tarihine uzatıldığını açıkladı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ÇKS Yönetmeliğine göre 2018 yılı ÇKS başvuru süresinin 30 Haziran 2018 tarihinde sona erdiğini, çok sayıda çiftçinin belirlenen sürede başvurusunu yapamadığını ve verilen desteklerden faydalanma hakkını kaybetmekle karşı karşıya kaldığını belirtti. Çiftçilerin mağdur olmamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı’na süre uzatımı için gerekli başvuruların TZOB tarafından yapıldığını vurgulayan Bayraktar, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Birliğimizin yaptığı girişimler sonuç vermiştir. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesi olan ÇKS’ye başvuru zamanı değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren 2018 yılı ÇKS başvuru süresi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Çiftçilerimizin, 2018 yılı desteklerinden faydalanabilmeleri için, olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklenmeden odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgeler ile birlikte, 31 Aralık 2018 tarihine kadar tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları kendi yararlarına olacaktır. Bilindiği gibi ÇKS kaydı olmayan çiftçilerin desteklerden yararlanmaları mümkün değildir.\"