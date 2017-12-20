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Çiftçi evinde intihar etti

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen çifti Bekir Ç

20 Aralık 2017 19:54

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Tire ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen çifti Bekir Ç. (61), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Tire\'ye 17 kilometre uzaklıktaki kırsal Çobanköy mahalesinde çiftçilik yapan Bekir Ç.\'nin, bugün sabah görünmemesi üzerine merak eden bir komşusu Kesimevleri Mevkisi\'ndeki evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca, pencereden bakan komşusu, yalnız yaşayan Bekir Ç.\'nin iple tavana asılı olduğunu görüp, durumu jandarma ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bugüne kadar hiç evlenmediği ve 2 yıl önce annesinin ölümünün ardında da yalnız yaşadığı öğrenilen Bekir Ç.\'nin intihar ettiğini belirledi. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen Bekir Ç.\'nin cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

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