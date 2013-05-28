Çiftçi destekleri yatırılıyor

Çiftçilere yapılacak 584 milyon liralık destek ödemesi, 30 Mayıs Perşembe günü hesaplarda olacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2013 yılı mayıs ayı ödemeleri kapsamında, çiftçilere başta tarımsal sigorta, mazot, gübre ve toprak analizi, sertifikalı tohum desteği olmak üzere altı kalemde toplam 584 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirecek.

Bu kapsamda, tarımsal sigorta desteği için 125 milyon, sertifikalı tohum fide fidan desteği için 4 milyon, buzağı desteği için 80 milyon, ıslah amaçlı koyun keçi yetiştiricileri birlikleri için 360 milyon, balıkçı gemilerinin avcılıktan çekilmesi için 8 milyon, mazot, gübre ve toprak analizi ek ödemesi için 7 milyon lira olmak üzere toplam 584 milyon liralık destekleme ödemesi, 30 mayıs Perşembe günü çiftçillerin hesaplarına yatırılacak.

Böylece bugüne kadar 2013 yılında toplam ödenecek tarımsal desteklemelerin yarısı olan 4 milyar 150 milyon liralık ödeme ilk 5 ay içerisinde tamamlanmış olacak.