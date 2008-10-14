Çift sim kartlı telefonlar toplatılıyor

Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, piyasada satılan 8 çift sim kartlı cep telefonunun teknik özelliklerinin standartlara uygun olmadığını tespit ettiklerini bildirerek, kısa sürede adlarını açıklayacakları bu ürünlerin iade edilebileceğini ve toplatılacağını kaydetti. Çift sim kartlı telefonların son dönemde çok yaygınlaştığını ve pazar paylarının yüzde 15’e ulaştığını ifade eden Acarer, sektörde 53 markaya ait 70 çift sim kartlı telefon modeli bulunduğunu söyledi.



'Standart dışı ürünler sağlığınızı etkiler'



Teknik Düzenleme Daire Başkanlığı bünyesindeki "Piyasa Gözetim ve Denetim Laboratuvarı"nda yapılan testlerle telefonlardaki teknik değerlerin kontrol edildiğini bildiren Acarer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 2 ayda 13 çift sim kartlı telefonun testi yapıldı. Diğerlerininki de devam ediyor. Ancak piyasadaki 1,2 milyon çift sim kartlı telefon modelinden 800 bini bu 13 modelden. Bu da pazarın yüzde 60’ı ediyor. Bunların 8’inin teknik özelliklerinin standartlara uygun olmadığını tespit ettik. 4 tanesinde de sorun var. Bir tanesi ise yapılan uyarı ile uygun hale geldi. Ürünlerimiz Avrupa Birliği standartlarına uygun olmalıdır. İthal edilen bu ürünler, Avrupa Birliği standartlarına uygun değil. Baz istasyonları sağlık açısından tartışılıyor ama üzerinizde taşıdığınız telefonları kafanıza dayıyorsunuz. Bunların standartlara uygun olmaması durumunda sağlık açısından önemli etkileri olur."



Mevzuata göre, bu ürünlerin marka ve modellerini iki ulusal kanal ve gazete aracılığıyla duyurmaları gerektiğini belirten Acarer, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ithalatçılarına da bildireceklerini söyledi.



Testleri yapılan ürünlerin istenilen standartları sağlamadığına ilişkin ilanın ardından hem ürünün ithalatının yasaklanacağını hem de bu ürünleri kullanan tüketicilere iade hakkı doğacağını kaydeden Acarer, diğer çift sim kartlı telefonların da aynı laboratuvarda inceleneceğini belirtti.



Riskli ürün, marka ve ülkeler belirlenecek



Acarer, çift sim kartlı telefon piyasasının kalite yerine rant ağırlıklı olduğunu belirterek, "Vatandaş ürün alırken teknik özellikleri sorgulamalı. Tüketiciler faturanın yanı sıra teknik özelliklerine de bakmalı. Biz bu firmaları ilan edince tüketici gidip ürünü iade edebilecek fakat sağlık açısından zarar görebilir" diye konuştu.



Test sonucunda teknik özellikleri standartlara uygun olmayan ürünleri belirleyerek sektör için "riskli ülke, riskli ürün ve riskli markaları" tespit edeceklerini kaydeden Acarer, bunları da AB üyesi ülkelerde uygulandığı gibi Dış Ticaret müsteşarlığına bildireceklerini söyledi.