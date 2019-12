-ÇİFT KANATLI PERVANELİ UÇAK İLE NOSTALJİ İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - ABD'de askeri eğitim uçağı olarak 1930 yılında üretimine başlanan ve dünyada faal olarak 230 tane bulunan Boeing Stearman PT-17 tipi, çift kanatlı ve pervaneli uçak, modern jetlerin arasında Airex 2010 Havacılık Fuarı'nda nostalji rüzgarı estirdi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık apronunda düzenlenen Airex 2010 Fuarı'nda modern jetlerin arasında dikkati çeken Boeing Stearman PT-17 tipi pervaneli uçağın sahibi tekstilci Muzzaffer Öztürk, uçağı hakkında havacılık tutkunlarına bilgi verdi. ''Bu uçaktan Türkiye'de bir tane bulunuyor. Uçak benim çocuğum gibi. Bana milyon dolarlar verseler bu uçağı satmam'' diye konuşan Öztürk, şunları kaydetti: ''Benim asıl mesleğim tekstilcilik. Ama havacılık benim en büyük hobim. 1942 yılı yapımı ve uçar durumdaki, Türkiye'de bir tane bulunan bu uçağa sahip olmak benim için anlatılmaz bir duygu. Uçak, antika olması nedeniyle çok bakım gerektiriyor. 1935-1945 yılları arasında 10 bin tane üretilen bu uçaktan dünyada şu an faal olarak 230 tane var. Türkiye'de ise bir tek bende var. Ona çocuğum gibi bakıyorum. Bu uçağı asla satmayı düşünmüyorum, belki ileride onu özel müzemde sergilerim.'' Muzaffer Öztürk, uçağın 7 silindirli olduğunu, tekerleklerinin çok geniş, kanatlarının çift olması nedeniyle her yere kolayca inip kalkabildiğini, uçakla akrobasi hareketlerini kolayca yapabildiğini kaydetti. Uçağın pervanesinin ahşap olduğunu da ifade eden Öztürk, ''Motoru ağır, tekerlekleri de diğer uçaklara göre ön tarafta olduğu için uçağın önünde ağırlık fazla. Bu nedenle uçağı kullanmak biraz maharet istiyor. Bunu kullanabilen bir pilot, diğer uçakları kolayca kullanır. Çünkü bu uçağı kullanırken önünüzü görmeye imkan yok. Bu uçağı değişik bir iniş taktiği ile indirebiliyorsunuz. Ama bu uçak çok özel bir uçak, onunla uçmaktan çok büyük bir zevk alıyorum'' dedi. Uçağıyla yaşadığı bir kazayı da anlatan Muzaffer Öztürk, ''Bir seferinde duruş sırasında frene fazla basınca uçağın önünün ağır olması yüzünden uçak kabotaj (uçağın kabararak, ters dönmesi) oldu ve pervanemiz kırıldı. Ama ne bize ne de uçağa bir şey oldu. Uçağımın en güzel tarafı, sürati düşük olduğu için her yere inebilmesi. Eskiden havalimanları olmadığı için bu uçaklar tercih ediliyordu'' diye konuştu. Çift kanatlı ve pervaneli olan Boeing Stearman uçağı 7,39 metre uzunluğunda. 9,81 metre kanat uzunluğu olan uçağın yüksekliği 2,79 metre. Boş olarak 878 kilogram ağırlığı bulunan uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 1232 kilogram.