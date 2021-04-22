"Çift doz aşıya rağmen Koronavirüs'e yakalanan aile hekimi sayısı arttı"

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve vefat sayılarında artış yaşanırken, Türk Tabipler Birliği (TTB) aile hekimlerinde de çift doz aşıya rağmen vaka sayısının arttığını duyurdu. TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) geçen eylül ayına göre nisan ayında hastalığa yakalanma oranlarının arttığını bildirdi.

TTB yaptığı ''Pandemi Mart-Nisan 2021'' Aile Hekimleri Anketi sonuçlarını twitter üzerinden canlı yayınla birlikte paylaştı. Açıklamaya TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB Genel Sekteri Vedat Bulut, Merkez Konseyi Üyesi Kazım Doğan Eroğulları, İzmir Kolu Sekreteri Sibel Uyan, TTB II. Başkanı Ali İhsan Ökten ve TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı katıldı.

Bianet'in haberine göre; Türkiye'nin dört bir yanında 300'ü aşkın aile hekimin katıldığı anket çalışması sonucunu açıklayan Emrah Kırımlı, ankete katılan aile hekimlerinin yüzde 76'sının mart ayında vakaların arttığını belirttiğini açıkladı. Nisan ayında ise artan Koronavirüs vakalarıyla beraber bu oranın yüzde 87'ye çıktığı belirtildi. Kırımlı, "Bu sonuçlar var olan tedbirlere rağmen vaka artışının devam edeceğini gösteriyor” diyerek vaka artışının devam edeceği sonucunu çıkardıklarını ifade etti.

Kırımlı, Aile hekimlerinin ocak ve şubat aylarında yüzde 92 oranında her iki doz aşısını da olmasına rağmen bu oranın arttığını şöyle aktardı:

"Aile hekimlerine, ‘Mart ve nisan ayında aşılı olduğunuz halde hastalandınız mı' diye sorduk. Aile hekimleri arasında çift doz Covid-19 aşısı olmasına rağmen mart ayında hastalanan oranı on binde 12'ydi. Bu nisan ayında on binde 45'e çıktı. Bu da beklenmedik bir şey değil. Vaka sayısı arttıkça, mutasyonlar yaygınlaştıkça elimizdeki aşının gücü salgını önlemeye yetmiyor. Bu yüzden de kamusal önlemleri talep ediyoruz. Aile hekimlerinin yüzde 92'si aşı oldu. Toplam 25 bin aile hekimi var. Son bir ay içerisinde yüze yakın arkadaşımız çift doz aşı olmasına rağmen COVID-19 geçirdiler."

"Bilim kurulu ile TTB'nin elindeki veriler arasında en az on kat fark var"

Dr. Kırımlı, çift doz aşıya rağmen hastalanan kişi sayısı salgının artış hızıyla beraber arttığını ve önlemlerle vaka sayısının kontrol altına altına alınabileceğini belirtti:

"Her aile hekiminin elinde çift aşılı olmasına rağmen ortalama 1,5 kişi COVID geçirmiş gibi duruyor. Sağlık Bakanlığı bilim kurulundan çift aşılı olup 2 bin 500 kişi hastalandı diye bir bilgi basında paylaşıldı. Bizim elimizdeki verilere bakınca bu oranın en az on kat olduğu ortaya çıkıyor. Hastalarımızın aşı sırası beklerken Covid-19'a yakalandığını görüyoruz. Mutasyonlu virüsün yayılımının da endişe verici olduğunu görüyoruz. Ancak alınacak tedbirlerle bazı bölgelerde vaka sayısını azaltma şansımız var."

"ASM'lerin sağlık koşulları hâlâ yetersiz"

Aile Sağlığı Merkezlerindeki (ASM) COVID-19 tedbirlerinin ve koşullarının yetersiz olduğunu belirten Kırımlı şöyle konuştu:

"Tüm aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanları dar ve havalandırmasız. Pencere yok. Normalde her aile hekiminin bir odası olması gerekiyor ama bir odada iki aile hekimi çalışan aile hekimlikleri var. Sadece aile sağlığı merkezlerinin yüzde 23'ünde ebe ve hemşireler için oda var. Biz aşıları bu odalarda yapıyoruz. Bu da kalabalıkları arttırıyor. Ayrıca, ASM'lere nasıl ısınıyorsunuz diye sorduk. 2021 yılının nisan ayındayız ve sobayla ısınan ASM'ler var. Yüzde 20'si elektrikle, yüzde 2'si sobayla ısınıyor. 10 ASM'den sadece 1'inin giriş ve çıkış için ayrı kapısı var. Hastalar aynı yerden girip çıkmak durumunda kalıyorlar."