Erzurumlu interseks kardeşler: Operasyon geçirerek kadın olmak istiyoruz

Erzurum’da insterseks kardeşler 22 yaşındaki S.D. ile 14 yaşındaki Y.D., "Arkadaşlarımız kadın olmadığımızı anlamasınlar diye sütyenin içine pamuk dolduruyoruz" dedi. Babaları cezaevinde olan iki kardeş, operasyon geçirerek kadın olmak isteklerini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Turgay İpek’in haberine göre, Merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan 7 çocuklu anne Yadigar D., iki çocuğunun interseks olduğunu belirterek, çocuklarının operasyon geçirmesi için yardım edilmesini istedi. Yadigar D. "Eşim çocuklarımla beni bırakıp bir başka kadınla evlendi. Sonra bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Çocuklarıma yıllardır hem analık hem de babalık yapıyorum. İkisi erkek toplam 7 çocuğum var. En büyük iki kızım evli. Onlardan küçük olan iki kızım ise milyonda bir görülen çift cinsiyetli. Her ikisi de bu duruma çok üzülüyor. Psikolojileri bozuldu. Erzurum’daki doktorlara götürdüm ama burada yapılacak bir şey olmadığını İstanbul’a götürmemi istediler. Sefalet içinde bir hayatımız var. Özürlü bir çocuğuma devletin verdiği 700 lira bakım ücreti ile geçiniyoruz. Bunun 400 lirası kiraya gidiyor. Çoğu akşamları aç yatıyoruz. Tek isteğim onların da büyük kızlarım gibi gelin ve anne olması" diye konuştu.

“Göğüslerim olmadığı için sütyenin içine pamuk doldurup takıyorum”

Boyu sürekli uzayan ve şu anda 2 metreye ulaştığını ifade eden S.D. ise kardeşi Y. ile birlikte zor günler geçirdiğini söyledi. Sevgilisinin interseks olduğundan haberi olmadığını ifade eden S.D., "Geçtiğimiz yıl sevdiğimin ailesi beni istemeye geldi. Sevgilimin annesine durumumu anlattım. ’Ben oğluma eş arıyorum erkek kardeş değil’ diyerek annesi çıkıp gitti. O günü hiç unutamıyorum. Göğüslerim olmadığı için sütyenin içine pamuk doldurup takıyorum. Kardeşim de aynı. Ben ve kardeşimin tek isteği bu hastalıktan bir an evvel kurtulmak. Caddede gezerken uzun boyumdan dolayı herkes bana tuhaf tuhaf bakıyor ve bu yüzden sokağa bile çıkmak istemiyorum. İnşallah bir gün ben ve kardeşim anne oluruz. Her gece yatağa ağlayarak giriyoruz" dedi.

"Kadın olmak istiyoruz"

'İnterseksliğin zor olduğunu ve bu durumdan utandığı için ortaokulda okulu bıraktığını' söyleyen Y.D., operasyon geçirerek kadın olmak istediğini söyledi. Y.D. "Bu durumdan utanıyorum. Herkes ablamla beni kız biliyor. Sınıftakı arkadaşlarım göğsüm çıkmadığı için benimle alay ediyor. Bu yüzden okulu yarıda bıraktım. Tek isteğim tedavimizin yapılması. Zaman zaman kendimi erkek gibi hissediyorum. Geceleri ablamla birbirimize sarılıp ağlıyoruz. Çünkü ikimizden başka, bizi kimse anlayamaz" diye konuştu.

Çift cinsiyet nedir?

Tıpta "interseks" olarak adlandırılan 'çift cinsiyetlilik' bireyin vücudunda hem erkek hem kadın organını taşıması olarak tanımlanıyor. İnterseks, sözlükte "Erkek ve dişi birincil cinsiyet karakterlerini birlikte bulunduran" anlamına geliyor.