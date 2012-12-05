Çift ceza uygulaması iptal edildi

Sahibi olmadığı aracı kullanan sürücüye verilen cezanın, aynı miktarının araç tescil plakası için de düzenlenmesine ilişkin kanun hükmünü iptal etti.

Söke 1. Sulh Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada, sahibi olmadığı aracı kullanan sürücüye verilen cezanın tescil plakası için de düzenlenmesini Anayasa'ya aykırı buldu.

Yerel mahkeme, Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesinin 4262 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle yeniden düzenlenen üçüncü fıkrasının, ''Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir'' şeklindeki 4. cümlesinin iptaline karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Davayı esastan görüşen Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi iptal etti.