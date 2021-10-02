Cide'de 3 gündür kayıp olan balıkçının denizde cesedi bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan balıkçı Ertan Göktepe'nin (60) denizde cansız bedenine ulaşıldı.

Cide ilçesinde yaşayan balıkçı Ertan Göktepe, 28 Eylül Salı günü akşam saatlerinde balığa çıkmak için evden ayrıldı. Cide Limanı'na gelen Göktepe, olumsuz hava koşulları nedeniyle balığa çıkamayınca lokalde oturan arkadaşlarının yanına gitti. Göktepe, daha sonra balıkçıların kaldığı barınağa gitti. Yeniden limana gelen Ertan Göktepe'den haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen arama- kurtarma ile su altı dalgıç ekipler, Cide Limanı'na gelerek denizde arama başlattı. 3 gün süren aramanın sonunda akşam saatlerinde Göktepe'nin denizde cansız bedenine ulaşıldı. Göktepe'nin cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.