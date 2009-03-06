Ciddiye almazsak G.Saray gibi oluruz



Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Hacettepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.





Siyah-Beyazlı ekip, ligin bitimine 12 hafta kala, deplasmanda oynayacağı maçın öneminin farkında olmakla birlikte, Hacettepe'nin ligin son sırasında olması sebebiyle rehavete kapılmadan ciddi bir oyun ortaya koymaya hazırlanıyor.



Takımın eski kaptanı İbrahim Üzülmez, yarın oynayacakları Hacettepe maçını son derece ciddiye aldıklarını vurgularken, Ankara'da geçirdikleri 5 günün sonunda alacakları galibiyetle İstanbul'a moralli bir şekilde dönmek istediklerini belirtti.



"ÖNÜMÜZDEKİ 12 MAÇ, BİZİM İÇİN AYNI ÖNEME SAHİP KARŞILAŞMALAR OLACAK"



"5 gündür Ankara'dayız ve kupa mücadelesinde aldığımız galibiyet sonrası takımın morali üst seviyeye ulaşmış durumda. Ailelerimizden uzak olmamız bizi etkilemedi. Takım olarak aklımızda olan tek düşünce önümüzdeki 12 maçın da aynı seviyede olduğu ve 12 final maçının bizi beklediğidir. Bu mücadelelerden alacağımız en iyi skorların yanı sıra Fortis Türkiye Kupasında da kazanmamız gereken 2 maçı kazanıp sezon sonunda iki kupayı birden kaldıran takım olmak istiyoruz.



Şuanda aklımızdaki ilk maç Hacettepe karşılaşması ve tek amacımız üç puan kazanmak. Ayrıca suni çimde oynayacak olmamızın bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği'ne karşı bu sahada oynamış ve başarılı olmuştuk. O gün zeminden etkilenmemiştik, yarın da böyle bir sıkıntı yaşayacağımız sanmıyorum".



İbrahim Üzülmez, Hacettepe'nin ligde son sırada yer almasının kendilerini etkilemeyeceğini ve rakiplerini son derece ciddiye aldıklarını söyledi. Üzülmez rakiplerinin sıralamadaki yerine bakarak maça çıkmaları halinde, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın Konyaspor karşısında düştüğü duruma düşebileceklerini söyledi.



" Hacettepe maçı bizim şampiyonluk yolundaki 12 maçımızdan biri ve önem olarak diğer mücadelelerden farklı bakmıyoruz. Rakibimizin ligde son sırada yer alması ve teknik direktör sorunu yaşaması bu maçın kolay olacağı anlamına gelmez. Eğer rahat bir maç olacak düşüncesi ile sahaya çıkarsak hayal kırıklığı yaşayabiliriz.



Biz rakibimize saygı duyarak kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız. Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray-Kocaeli maçında yaşananlar gördük. Galatasaraylı futbolcu arkadaşlarımız sanırım Konyaspor'un ligdeki konumuna aldanarak maçın ciddiyetini kavrayamadılar ve sonuçta hiç hoş olmayan bir durumla karşı karşıya kaldılar. Bu maç bize de ders oldu. Eğer Hacettepe maçını ciddiye almazsak, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında düştüğü duruma düşebiliriz. Böyle bir durum olmaması için en iyi oyunlarımızdan birini ortaya koyarak İstanbul'a üç puan ile dönmek istiyoruz".