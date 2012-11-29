'En seksi erkek Kim Jong-un'

Çin Komünist Partisi’nin gazetesi 'People’s Daily', ABD’nin Zaytung’u 'The Onion' sitesi tarafından '2012’nin Yaşayan En Seksi Erkeği' seçilen Kim Jong un’u kutlayıp, sitesinde özel bir bölüm yayımladı.

ABD’de iki üniversite öğrencisi tarafından kurulan, absürd ve gündemle alay eden haberleriyle öne çıkan internet sitesi 'The Onion', Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u '2012’nin Yaşayan En Seksi Erkeği' seçti.

Çin Komünist Partisi’nin gazetesi 'People’s Daily', Kim Jong-un’la dalga geçen bu haberin gerçek olduğunu zannederek Kuzey Kore liderini kutladı.

Gazetenin web sitesi geçtiğimiz salı günü Kim Jong-un’un 55 fotoğrafından oluşan bir galeriyle habere özel bölüm ayırdı. Site, Kim Jong-un’un yılın en seksi erkeği seçilmesinin nedenini 'The Onion'da yayınlanan haberden alıntı yaparak yayımladı:

“Yuvarlak suratı, çocuksu çekiciliği ve güçlü duruşuyla kadınların rüyalarını süslüyor. Kim, gazetemizin editörlerini kusursuz giyim tarzı, kısa saçları ve meşhur gülüşüyle kendinden geçiriyor. Aynı anda hem şirin hem de maço olabiliyor. O, kadınların arzuladığı, erkeklerin olmak istediği biri.”

'Mutlaka okuyun'

Çin’in önde gelen gazetelerinden 'People’s Daily', bir süre sonra haberin gerçek olmadığını fark edip yayından kaldırdı. 'The Onion' ise gazete için 'gururlu komünist şubemiz' diye bahsederek, okuyucularından 'People’s Daily'de yayınlanan yazıyı okumalarını istedi.

'The Onion', 2011’de Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’i, 2010 da ise ABD’li iş adamı Bernie Madoff’ yılın en seksi erkeği olarak seçmişti.

'The Onion', ilk defa uluslararası medyayı yanıltmadı. 2002’de yine Çin’de yayın yapan 'Beijing Evening News' gazetesi okuyucularını şaşırtmıştı.

Gazete, Onion’da yayınlanan ABD başkenti Washington’da daha iyi park yerleri yapılmadığı takdirde başkentin Memphis ya da Charlotte’a taşınacağını yazmıştı. 2009’da ise, Bangladeş’teki iki gazete yine Onion’daki "Neil Armstrong Ay’a gitmesinin aldatmaca olduğunu söyledi" haberini yayınlamış daha sonra özür dilemek zorunda kalmıştı.