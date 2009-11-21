'Ciddi filmler yapmaktan sıkıldım'

T24 - Yönetmen Fatih Akın, son filmi "Soul Kitchen" ile İspanya'nın Gijon Film Festivali'nin açılışını yaptı.



Akın, İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesindeki Gijon kentinde düzenlenen basın toplantısında, "Kariyerimin henüz başlangıcındayım" diyerek, ciddi filmler yapmaktan sıkıldığını, farklı şeyler denemek istediğini söyledi.

Akın, "60'lı yıllardaki Bertolucci veya Leone stilinde 4 saatlik uzun bir film yapacağım. Ama biraz bekleyecek çünkü dinlenmem gerek" şeklinde konuştu.

Filmlerinde müziğin çok önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan ünlü yönetmen, şunları belirtti: "Müzik, sinemadan da eski bir sanat. Çok önemli ve hoşuma gidiyor.

12 yaşımdayken Prince'i keşfettim ve halen dinliyorum. Prince büyük bir sanatçı. Aynı zamanda Sly & the Family Stone veya 60'lı yılların klasikleri Sam Cooke, Curtis Mayfield... Bir senaryoya başlarken, ilk müziği düşünüyorum. Hangi müziği nerede koyacağımı veya kimin çalacağını."

Doğum yeri olan Almanya'nın Hamburg kentine de övgüler yağdıran Akın, "Hamburg, mükemmel restoranları, diskoları ve güzel kızlarıyla Almanya'nın en güzel kenti. Berlin dünya çapında ama Hamburg alternatif bir kent" dedi.

Avrupa sinemasının Hollywood ile tam olarak rekabet edememesinden yakınan Akın, "ABD endüstrisiyle aynı şartlarda rekabet edebilen bir Avrupa dağıtım ağı kurmak benim en büyük düşüm. Avrupa'da daha çok, film için bütçe ayrılırken, promosyon ve dağıtım için daha az para ayrılıyor" diye konuştu.

Akın ayrıca, son yıllarda Avrupa sinemasının "kimliğini kaybetmeye başladığını" ifade etti.

Akın'ın "Ciddi filmler yapan adam olmaktan sıkılmıştım. Farklı bir şey yapmaya ihtiyacım vardı, komedi istiyordum ve ilk defa filmin beni değil, benim onu kontrol edebildiğim bir film oldu" dediği "Soul Kitchen" gelecek Mart ayında İspanya'da gösterime girecek.