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'CİCİŞLER'İN GÖZALTINA ALINMA SEBEBİ O FOTOĞRAF 

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler gözaltına alındı

28 Kasım 2018 20:43

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Kamuoyunda \'Cicişler\' olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersoy kardeşleri Etiler\'de gözaltına aldı.  
Narkotik polisleri, Esra Ersoy\'un bir sosyal medya sitesine \'Taşçı Ceyda\' yazarak kardeşinin uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığını kısa bir süre sonra paylaşımı sildiğini belirledi. 
Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde, Esra Ersoy\'a \'uyuşturucuya özendirmek\' , Ceyda Ersoy\'a ise \'Uyuşturucu kullanmak\' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Fotoğraftan görüntü
-Ersoy kardeşlerin emniyete getirilmesi


 

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