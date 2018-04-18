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Ciciş kardeşler kavga etti

Hafif şekilde yaralanan kardeşler olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü

18 Nisan 2018 16:32

Kamuoyunda ‘Cicişler’ olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy isimli kardeşler, İstanbul Etiler'deki evinde kavga etti. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sonucunda hafif şekilde yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Etiler Tepecik Yolu üzerindeki bir sitede saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İki kardeş hafif şekilde yaralandı 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis  ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucu Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa bindirilen iki kardeş Ulus'taki özel bir hastaneye gitti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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ciciş kardeşlerEsra ErsoyCeyda Ersoykavgahastane

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