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 CİCİŞ KARDEŞLER KAVGA ETTİ 

  *Hafif şekilde yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı

18 Nisan 2018 16:24

 

*Hafif şekilde yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL DHA 
Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler\'deki evinde kavga etti. Kavga sonucu hafif şekilde yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.
Olay Etiler Tepecik Yolu üzerindeki bir sitede saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
 
KAVGADA İKİ KARDEŞ YARALANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis  ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucu Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa bindirilen iki kardeş Ulus\'taki özel bir hastaneye gitti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Ambulanstan görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Yaralıların ambulansa binmesi
-Ciciş kardeşlerin kaldıkları siteden görüntü
-Genel ve detaylar 
 

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