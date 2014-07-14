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'Ciciş' Esra için 14 yıla kadar hapis istemi

Esra Ersoy hakkında 3.5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

14 Temmuz 2014 11:04

Kamuoyunda ‘Cicişler’ lakabıyla tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy hakkında ehliyetine el koyan polise tokat attığı, polis otomobiline çarptığı ve görevi yaptırmamak için kendini cipine kilitleyerek direndiği gerekçesiyle açılan davada hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istendi. 

5 Haziran 2012’de yaşanan olayda trafik ekibinde görevli polis memurları, TEM Otoyolu üzerinde Esra Ersoy’un pembe renkli cipini durdurmuş, plaka sorgulaması esnasında cipin trafikten men olduğu tespit edilmişti.

Ehliyetine el koyan polislerden birine tokat atan Ersoy, önce kendini aracına kilitlemiş, ardından polis otosuna çarpmıştı.

Ayşegül Usta'nın Hürriyet'teki haberine göre, Ersoy hakkında 3.5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çıkan tartışma esnasında Ersoy’u yaraladığı iddia edilen polis memuru H.C.’nin de 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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