Cicim ayları çabuk bitti



7 Ağustos'ta evlendiği Önder Bekensir'in cep telefonunda Amerikalı eski sevgilisi Courtney'ye yolladığı aşk mesajlarını yakalayan 'Yerli Paris Hilton' Süreyya Yalçın evliliği bitiriyor..



Türkiye'nin en zengin işadamlarından Faruk Yalçın'ın kızı olan 'Yerli Paris Hilton' Süreyya Yalçın ikinci evliliğinde de mutluluğu bulamadı! İlk evliliğini 2005'te Kerem Dürüst'le yapan Yalçın, bir yıl sonra boşanmıştı. Kısa bir süre nişanlı kaldığı Emre Bahçıvan'la da evliliğin eşiğinden dönen Yalçın, geçtiğimiz yaz başında tanıştığı Önder Bekensir'le jet hızıyla 7 Ağustos'ta nikah masasına oturup herkesi şaşırtmıştı.



İhaneti gözleriyle gördü



Evliliklerinin ilk günlerinde Önder Bekensir'in Courtney Jacobs adlı Amerikalı eski sevgilisi ile görüştüğü iddia edilmişti. Bu söylentilere inanmayan ve eşine destek çıkan Süreyya Yalçın, ihaneti gözleriyle görünce ayrılık kararı aldı. Bekensir'in eski sevgilisine cep telefonuyla yolladığı aşk mesajlarını yakalayan Yalçın, avukatına boşanma davası açması talimatını verdi.

