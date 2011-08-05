-ÇİÇEK: YENİ ANAYASA PARLAMENTONUN MİLLETE BORCUDUR TBMM (A.A) - 05.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni Anayasa'nın, parlamentonun millete borcu olduğunu belirterek, ''Bu borcu temerrüte düşürmeden, bu dönem bunu gerçekleştirmeliyiz'' dedi. Çiçek, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş ve beraberindeki heyeti kabul etti. İTO ile özel bir bağı bulunduğunu belirten Çiçek, İstanbul Hukuk Fakültesinde okurken İTO'dan burs aldığını söyledi. O dönemde fakültede burs alan 10 başarılı öğrenciden biri olduğunu anlatan Çiçek, haftada yarım gün de İTO'da çalıştığını ifade etti. 12 Haziran'ın Türkiye'nin parlamento tarihinde yeni bir dönemi açtığını, bu dönemin verimli şekilde kullanılması gerektiğini kaydeden Çiçek, seçim öncesinde tüm partilerin millete yeni Anayasa taahhüdünde bulunduğunu, şimdi bu taahhüdün gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin karşılaştığı birçok gerginliğin, sıkıntının nedeninin, Anayasa'nın günümüz şartlarına uymamasından kaynaklandığını dile getiren Çiçek, sözlerine şöyle devam etti: ''Onun için, bu taahhüt doğru bir taahhüttür. Gereğini ne kadar erken yerine getirebilirsek, bugün harcadığımız zamanı daha verimli kullanabiliriz. Bir kısım gerginlikler de ortadan kalkmış olur. Daha çağdaş, uygar bir toplum olma noktasında önemli bir hukuk altyapısını da gerçekleştirmiş oluruz. Zannediyorum, önümüzde, çok da uzak olmayan bir süre içinde, bu konu Türkiye'nin gündemine gelecektir. Herkesin, bu manada, bir hazırlık yapması lazım. Bu çağrıyı geçen yıl da yapmıştım. Yeni Anayasa'yı bu parlamento yapacak ama Anayasa toplumsal bir uzlaşı metni olması nedeniyle toplumun her kesiminin, özellikle de meslek kuruluşlarının bu sürece çok aktif olarak katılması gerekmektedir.'' -''YENİ ANAYASA İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ''- Yalçıntaş da yaptığı konuşmada, parlamentoyu yeni dönemde tarihi görevlerin beklediğini, Çiçek'in uzlaştırıcı kimliğinin, bu zorlukların aşılmasını kolay kılacağını ifade etti. TBMM'nin yeni döneminde halkın iradesinin yüksek oranda yansıdığını ve Türkiye'nin tüm renk ve zenginlikleriyle Mecliste temsil edilme imkanı bulduğunu anlatan Yalçıntaş, bunun, Meclisi, değişim ve gelişime öncülük edecek bir makam olarak öne çıkaracağını vurguladı. Parlamentoyu bekleyen önemli görevlerden birinin de yeni Anayasa hazırlığı olduğunu belirten Demirtaş, ''Biz de Türk halkının daha özgürlükçü ve çağdaş demokrasiyi hak ettiğini düşünüyoruz. Demokrasimiz ne kadar güçlü olursa ekonomik kalkınmamız da o derece güçlü olacaktır. Bizler, bireyin varlığından yola çıkan bir Anayasa olması gerektiğini düşünüyoruz. Devlet önemlidir ama devlet bireyden önce gelmemelidir'' diye konuştu. Yalçıntaş, İTO olarak, iş dünyasının, ağırlıklı olarak ekonomik anlamda olmak üzere, yeni Anayasa ile ilgili görüşlerini taşıyan hazırlık yaptıklarını, iş dünyasının beklentilerini içeren bu hazırlığı en kısa sürede Çiçek'e sunacaklarını bildirdi.