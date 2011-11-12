-Çiçek'ten yeni anayasaya katılım çağrısı TBMM (A.A) - 12.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, sivil toplum kuruluşlarından sonra Mecliste temsil edilmeyen siyasi partiler, yüksek yargı organları, sendikalar, birlikler, üniversiteler, yerel gazete ve televizyonlara yazı göndererek, yeni anayasa ile ilgili görüş istedi. Çiçek, 14 bin 593 sivil toplum kuruluşundan sonra, yeni anayasa ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlara yazı göndererek, görüşlerini bildirmeleri çağrısında bulundu. Çiçek'in imzasıyla yeni anayasa için görüşü istenen kurum ve kuruluşlar şöyle: -Yüksek yargı organları: Anayasa Mahkemesi,Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,Askeri Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi. -TBMM’de temsil edilmeyen bütün siyasi partilerin genel başkanları (Resmen kayıtlı 60 siyasi parti) -Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları: Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Tohumcular Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği. -İşçi sendikaları ve işverenler: TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, TİSK -Memur sendikaları: Memur-Sen, Kamu-Sen, KESK, BASK -Üniversiteler: 103 devlet üniversitesi ve 63 vakıf üniversitesi. -Bin 374 yerel gazete ve 197 yerel televizyon.