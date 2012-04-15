Çiçek'ten yeni anayasa sözü: Kim dönerse dönektir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin yeni Anayasa yapma konusunda iyi bir yolda olduğunu ifade ederek, "Düzgün siyaset yapmanın yolu, herkesin verdiği sözde durmasıdır, kim dönerse dönektir" dedi.

Türkiye'nin çok iyi bir yolda olduğunu belirten Çiçek, şöyle devam etti: "Bu yoldan dönmek yoktur. Acımasız rekabet dünyasında, Türkiye çok şey kaybeder. Türkiye geleceğini teminat altına alabilmek, birliğini, beraberliğini, kalkınmasını, huzurunu temin etmek istiyorsa; öncelikleri, ilkeleri, dengeleri, felsefesi itibariyle Türkiye'nin ihtiyacına cevap verecek bir Anayasayı yapmak durumundadır. Çok doğru bir kararla 4 siyasi partimizle sizlere söz verdik.

Dönmek yok, artık geldiğimiz dünyada düzgün siyaset yapacağız. Düzgün siyaset yapmanın yolu, herkesin verdiği sözde durmasıdır. Kim dönerse dönektir. Söz verdik, oyun bozanlık yok, bahane aramak yok, ne yapıp yapıp, milletin arzu ettiği bir Anayasayı ki neyi arzu ettiğinizi siz şimdi söyleyeceksiniz. Neyi arzu ediyorsanız, devletinizden beklentiniz neyse, sizi yöneteceklerden beklentiniz neyse, nasıl bir Anayasa istiyorsanız, siz belirleyeceksiniz.

Siz talimatınızı vereceksiniz, biz de bunun gereğini yapacağız. Bunu yapmak durumundayız. Bakınız maalesef, siyasetin imajı çok da iyi değil. Bize bir arkadaşımız mektup gönderdi. 'Siyaset denilince aklıma kavga, çekişme geliyor bunlardan utanıyorum', 'Meclisim adına utanıyorum, kimse bunları siyaset üslubu haline getirmemeli' diyor. Siyasette prim bu yoldan kazanılmıyor. Siyasette prim yapmak düzgün bir üslup, kırıcı olmayan, yaralayıcı olmayan, insanlara sevgiyi saygıyı örnekleştiren, birlik ve beraberliği sağlayan bir anlayıştan geçiyor."

Halkın haklı talepleri

Parlamentonun, halkın haklı taleplerine karşılık vermek zorunda olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti: "Onun için bu dönemin parlamentosu güzel işler yapmak mecburiyetinde. Yeni bir Anayasa'ya Türkiye'nin ihtiyacı var, 4 parti bunu tespit etti. Sizlerin huzurunda bulunan bu kuruluşların 30 yıllık talepleri var. Tecrübemiz var, Allah'a şükür birikimimiz var. Şimdi tam da yeni bir Anayasa yapmanın zamanıdır. Biz söz verdik borçluyuz. Millet olarak siz de alacaklısınız. Alacağınızı iyi takip edin. Bunu nasıl yapacaksınız? Evvela katılacaksınız, sonra sizin burada söyledikleriniz ne ölçüde Anayasa metni haline getirildi izleyeceksiniz, sonra değerlendireceksiniz, sonra da eğer düzgün işler yapmazsak, bunun da karşılığını vereceksiniz. Yapmamak gibi bir lüksümüz yok."

Türkiye'de yeni bir Anayasanın yapılmaması durumda çok ciddi sorunlar yaşanabileceğini dile getiren Çiçek, şöyle devam etti: "Bir hafta, 10 gündür yargılamalar yapılıyor. Neden dolayı bu yargılamalar yapılıyor? Anayasal düzeni zorla değiştirdiniz. Antidemokratik yol ve yöntemlerle TBMM'nin faaliyetini durdurdunuz. Benim seçtiğim hükümeti alaşağı ettiniz, 5 kişi bir araya gelerek yeni bir dönem açtınız. Bu hukuka aykırı, bu Anayasa'ya aykırı, evrensel hukuk kurallarına aykırı dediniz.

Bir taraftan bunları söylüyoruz, bir taraftan bunları yargılıyoruz, ama öbür taraftan da böyle bir yol ve yöntemle yapılmış bir Anayasa'yla Türkiye yoluna devam edecek, bu doğru olur mu? Bunu kime izah edersiniz? Bu çelişkiyi, bu tezadı dünyada, içeride ve dışarda izah imkanı var mı? Onun için 4 siyasi partinin, hepimizin, hepinizin, bu dönem yeni bir Anayasayı yapması mecburiyet haline gelmiştir. Peki yapamazsak? 3 şey olur. Siyaset kurumu ciddi itibar kaybeder."