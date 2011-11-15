-Çiçek'ten yeni anayasa çağrısı TBMM (A.A.)- 15.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, vakıf ve radyolara yazı göndererek, yeni anayasayla ilgili görüş istedi. Edinilen bilgiye göre TBMM Başkanı Cemil Çiçek, sivil toplum kuruluşları, Mecliste temsil edilmeyen siyasi partiler, yüksek yargı organları, sendikalar, birlikler, üniversiteler, yerel gazete ve televizyonlardan sonra 4.573 vakıf ile 703 radyo kanalına yeni anayasa yapım sürecine katılımlarına ilişkin mesaj gönderdi. Çiçek mesajında, vakıfların üyelerini bilgilendirip anayasa yapım sürecine katılımlarını teşvik etmesini, radyoların ise süreci dinleyicileri ile paylaşması, tartışmaya açması ve onları Anayasa Uzlaşma Komisyonuna görüş bildirmeye yönlendirmesi konusunda çağrı yaptı. Daha önce de 14.593 dernek, 1.374 yerel gazete, 197 yerel TV, yüksek yargı organları, TBMM’de temsil edilmeyen siyasi partiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren ve memur sendikaları ile devlet ve vakıf üniversitelerine anayasa yapım sürecine aktif katılım çağrısını içeren yazılar gönderilmişti. Böylece Meclis Başkanı Cemil Çiçek, son 3 hafta içerisinde yaklaşık 21 bin kurum ve kuruluşa yeni anayasa yapım sürecine katılım konusunda çağrıda bulundu. Öte yandan, vatandaşlardan anayasa konusunda görüş bildirdikleri 'yenianayasa.tbmm.gov.tr' adresli internet sitesine, bin 700 vatandaş görüş iletti.