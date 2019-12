-Çiçek'ten yeni anayasa açıklaması TBMM (A.A) - 24.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa yapım sürecinin ne kadar süreceğiyle ilgili olarak genel bir yaklaşımın olduğunu belirterek, ''Toplumun beklentilerini dikkate alarak belirli bir süre içerisinde bunu bitirmeyi düşünüyoruz'' dedi. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısı sona erdi. TBMM Başkanı Çiçek, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, ''çok verimli ve faydalı bir çalışma'' yaptıklarını anlattı. ''Komisyonun bir manada İçtüzüğünü hazırlıyoruz. Anayasa yapım sürecinde nasıl çalışılacak?'' diyen Çiçek, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, Mecliste temsil edilmeyen siyasi partilerin görüşlerinin nasıl alınacağı, sürece nasıl katkı verileceği, anayasa yapım sürecinin hangi aşamalardan geçilerek sonuçlandırılması konusunda alt komisyonun hazırladığı taslağı değerlendirdiklerini söyledi. İki maddede görüşler çerçevesinde yeni bir yazıma ihtiyaç olduğunu, bunun alt komisyonda yarın tekrar çalışılacağını daha sonra üst komisyonda görüşüleceğini bildiren Çiçek, şöyle konuştu: ''Faydalı bir çalışma oldu. Ümit ediyorum, bu çalışmayı yarın sonladırabilirsek, ondan sonra birinci aşama katılım sürecidir; katılım, veri toplama ve bunların değerlendirilmesidir. Yani söylemek istediğimiz ne? O anayasa milletin anayasası olacak. O anayasada herkesin tuzu olacak. Herkes bu sürece katkı verecek. Bu sürecin birinci ayağı olarak kim nasıl katılacak ve hangi süreye kadar o katılım devam edecek. Bunları belirlemiş olacağız.'' -''Meclis Başkanı belirleyecek'' Çiçek, toplantıda alınan karaları açıklarken, KOmisyonun adının, ''TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'' olduğunu belirterek, ''Komisyonun Başkanı Meclis başkanıdır. Kendisinin yokluğunda komisyon üyelerinden biri oturuma başkanlık edecek. Burada ince bir ayırım var bilhassa dikkat etmenizi rica edeceğim. Komisyonun başkanı her halükarda TBMM Başkanı'dır. Onun yokluğunda, o günkü oturumda komisyon üyelerinden biri başkanlık edecek. Bunu Meclis Başkanı belirlemiş olacak. Eskiden Meclis başkanvekillerinden biri yapıyordu, artık Meclis başkanvekillerinden biri yapmayacak. Meclis Başkanı komisyon üyelerinden birini görevlendirmiş olacak, o oturuma mahsus olmak üzere...'' diye konuştu. -''Komisyon gerek görürse Ankara dışında da toplanacak''- Komisyonun haftada en az 2 defa toplanacağını, ihtiyaç halinde bu toplantı sayısının artırılacağını kaydeden Çiçek, ''Komisyon gerek görüldüğüne Ankara dışında da toplantı yapabilecek. Çünkü çok sayıda sivil toplum kuruluşunu, meslek örgütünü Ankara'da dinleyebileceği gibi İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde yapabilecek'' dedi. Çiçek, komisyon toplantısı için her siyasi parti grubundan bir tek kişinin yeterli olacağını, 12 üyenin toplanmasının gerekmediğini ifade ederek, bütün konuşmaların tutanağa alınacağını belirtti. -''7 kişilik teknik heyet oluşturulacak'- Anayasa çalışmaları kapsamında bir teknik heyet de oluşturulacağını bildiren Çiçek, şöyle konuştu: ''Bir teknik heyet oluşacak. Teknik heyetten kasıt, her siyasi partinin önereceği birer uzman ile TBMM Başkanlığınca görevlendirilecek 3 personelden oluşacak bir teknik heyet yani 7 kişi. Bu 7 kişi, kendisine iletilen ister internet, ister başka yollardan gelen katılım sürecindeki görüşleri tasnif edecek, değerlendirecek ve Komisyonun istifadesine sunulabilecek noktaya getirecek. Ayrıca her siyasi parti, toplantılarda en çok ikişer danışman bulundurabilecek. Onlar siyasi partilere danışmanlık yapacak, Komisyon için değil.'' -''Makul süre...'' Çiçek, anayasa yapım sürecinin ne kadar sürede sonlandırılacağı konusunda genel bir yaklaşım bulunduğunu hatırlatarak, ''Bizim Anayasa tarihimizde bir anayasa ne kadar sürede sonlandırılmış, dünya anayasalarına baktığımızda 'makul süre' ifadesini kullanıyoruz. Çok bağlayıcı olmamak bakımından, yani nefes nefese bu işi götürmeyelim. Ama Komisyonun tüm üyelerinin genel yaklaşımı, bu makul sürenin uzun bir süre olmadığı yönündedir. Toplumdaki beklentileri dikkate alarak, belirli bir süre içerisinde bunu bitirmeyi düşünüyoruz'' dedi. Komisyonun yarınki toplantısında, katılım konusunun ele alınacağını belirten Çiçek, buna olabildiğince önem verdiklerini vurguladı. Çiçek, ''Kim nasıl katılacak? Meclis'te olanlar konusunda bir problem yok. Olmayan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları... Bunların sayıları onbinlerle ifade ediliyor. Bunlarla ilgili bir ilave düşünce oldu. Arkadaşlarımız bunu bir taslak haline getirecekler. Bugün bunlar konusunda bir mutabakatımız oldu. Geri kalanına yarın bakacağız' şeklinde konuştu. Çiçek, bir gazetecinin, ''Karar oybirliğiyle mi olacak?'' sorusu üzerine, ''Mutabakat diyoruz ya. Oybirliği klasik ifadelerdir. Mutabakat...'' dedi.