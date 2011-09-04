-Çiçek'ten, şehit korucular için başsağlığı ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde terörist saldırı sonucu 2 geçici köy korucusunun şehit olması dolayısıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e başsağlığı mesajı gönderdi. Çiçek, mesajında şunları kaydetti: ''Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca köyü mevkisinde devriye görevi yapan köy korucularına teröristler tarafından açılan ateş sonucu iki köy korucusunun şehit olmasından büyük üzüntü duydum. Şehit olan geçici köy korucularına Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı olan köy korucusuna da acil şifa temenni ediyorum.''