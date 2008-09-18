Çiçek'ten savcılara çağrı



Hükümet Sözcüsü Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Deniz Feneri davasından sınır ötesi tezkereye, öğrenci affından bayram tatiline kadar pek çok önemli konuda açıklamalarda bulundu.



Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Deniz Feneri davasıyla ilgili iddialar konusunda savcıları göreve davet etti ve ‘Bizim bir engellememiz söz konusu olamaz” dedi.



Çiçek öğrenci affına ilişkin tasarı yasalaştığı takdirde, 29 Haziran 2000 tarihinden yasanın yürürlüğe gireceği tarihe kadar ilişiği kesilmiş öğrencilere, bütün dersler için bir öğretim yılı devam ve 3 sınav hakkı verilmiş olacağını bildirdi. Cemil Çiçek ayrıca sınır ötesi harekât için yetki veren tezkerenin süresinin 17 Ekim’den itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi’nin TBMM’ye gönderilmesine karar verildiğini açıkladı. Çiçek Ramazan Bayramı tatilinin de 9 gün olacağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada önce Ramazan Bayramı tatiline değindi.



Bayramda 9 gün tatil



Çiçek idari izin kapsamında olmak üzere “Ramazan Bayramı tatili kesintisiz olarak devam edecek. Arefe günü yarım gün tatil olacak, bayramdan sonraki cuma günü de tatil olacak. 9 günlük tatil yaşanacak” dedi. Çiçek, Ramazan Bayramı boyunca otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.



Öğrenci affı 640 bin öğrenciyi kapsıyor



Çiçek Çiçek, öğrenci affına ilişkin tasarıyı prensip olarak benimsediklerini belirterek, tasarı yasalaştığı takdirde, 29 Haziran 2000 tarihinden ilk yürürlüğe gireceği tarihe kadar ilişiği kesilmiş öğrencilere, bütün dersler için bir öğretim yılı devam ve 3 sınav hakkı verilmiş olacağını bildirdi. Çiçek “Öğrenci affı en kısa sürede imzaya açılacak. Kaydı silinmiş olanlara verilecek son bir fırsattır. Yaklaşık 640 bin öğrenciyi kapsıyor.” dedi.



Tezkere 1 yıl uzayacak



Cemil Çiçek, sınır ötesi harekat için yetki veren tezkerenin süresinin 17 Ekim’den itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi’nin TBMM’ye gönderilmesine karar verildiğini açıkladı. Çiçek “Tezkere konusu görüşüldü ve Irak’ın kuzeyine terör örgütüne yönelik operasyon yapılmasına yönelik tezkere önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak. Tezkerenin uzatılması konusunda tereddüdümüz yok. Bu yönde doğru olmayan haberler yazılması çok yanlış. Bu dağda bayırda terörle amansız mücadele veren askerimizin moralini bozar. Tezkerenin kapsamında herhangi bir değişiklik yok” diye konuştu.





Savcıların kimseden talimat almasına gerek yok



Hükümet Sözcüsü Çiçek Almanya’daki Deniz Feneri davasında kararı takip ettiklerini belirtti. Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümet ve parti olarak suç işleyenin hamisi olmayız. Türkiye’de de yargı bağımsızdır. Hükümetin görevini yargı, yargının görevini hükümet yapmıyor. Bir suç işlenmişse savcılar devreye girer. Suç işlenmişse savcıların kimseden talimat almasına gerek yok. Savcılar görevini yapar ve yapmalıdır. Hükümet yapma mı diyor? Hem ‘hükümet yargıya karışmasın veya yargı siyasallaşmasın deyip, şimdi neden savcılara talimat vermiyorsunuz’ demek abesle iştigaldir. Hükümetin bu konuda yapacağı bir şey olamaz.



Savcı görevini yapmak istedi de hükümet engel mi çıkardı. Savcılar gereğini yapmıyorsa onlar bakımından suç teşkil eder. Siz de biliyorsunuz ki, savcılar soruşturma başlattı. Kendimizi savcı yerine koymayız. Savcıları ben göreve davet ediyorum. Günlerdir hepimizi rahatsız eden bu olayla ilgili ne gerekiyorsa yapılsın. Bu Deniz Feneri olsun, başka bir kuruluş olsun yolsuzluk varsa gereği yapılmalıdır. Yurt dışında olan bu olay Türkiye’nin aleyhinedir ve ülkenin imajına zarar vermiştir. Yurt dışında Türk vatandaşlarının karıştığı her olay bizi rahatsız eder.”

