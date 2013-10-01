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Politika

Çiçek'ten özeleştiri: Demokrasi, yasa çıkarmaktan ibaret değil

TBMM Başkanı Çiçek, 24. Dönem 4. Yasama Yılı'nın sunuş konuşmasına başladı

01 Ekim 2013 18:36

Meclis’in açılışında konuşan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, başta yeni anayasa olmak üzer bazı özeleştirilerde bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında toplandı.

Cemil Çiçek, özetle şunları söyledi:

 “Bağımsızlık, Cumhuriyet ve demokrasi en büyük kazanımdır. TBMM, milletimizin, Cumhuriyetin ve demokrasinin kalbidir. Bu kurumun ayrı bir kişiliği ve şahsiyeti var. Söz ve eylemlerimizde bu gerçeğin ne kadar farkında olursak milletvekilleri olarak o kadar güç ve saygınlık kazanacağız.

Milletimiz için hedef ve temennilerimiz var. Parlamento, temenni değil, çözüm üreten kurumlardır. Sorunları uygarca konuşarak, tartışarak çözmek durumundayız. Demokrasi yasal üretimden ibaret değildir.

Terör asrın vebasıdır. Biz ülke olarak Allah adı kullanılarak işlenen cinayet ve vahşetler dahil terörün her türlüsüne karşıyız. Böyle olmaya da devam etmeliyiz.

Yeni yasama yılını özeleştiri için fırsat görmeliyiz. Yeni ve sivil bir Anayasa’yı toplum önüne koyamadık. Tutuklu milletvekilleri sorunu, hak ve özgürlükler sorunu, terör, demokrasi ve yönetim sorununa tatminkar çözümler bulamadık. Mevcut Anayasa demokrasinin önünde engeldir.

İşimiz çok yolumuz uzun ama yolumuz kısa. Yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyorum.”

 

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