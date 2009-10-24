Çiçek'ten muhalefete 'eleştiri' uyarısı

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Süreç istemediğimiz gelişmelere açıktır" uyarısında bulundu. Muhalefete "eleştiriler tahrik boyutuna ulaşmamalı" mesajını veren Çiçek, "Bağrımıza taş basıp sürecin başarıya ulaşması için gayret göstereceğiz" dedi.

Cemil Çiçek, Türkiye büyüdükçe ve geliştikçe, birlik ve beraberliğini pekiştirdikçe bundan rahatsız olanlar bulunduğunu belirtti.





Terörün tüm dünyada, özellikle Türkiye'de bir sektör haline geldiğini, bu sektörden istifade eden siyasi rantçılar bulunduğunu ve bunların varlık sebebinin terör olduğunu vurgulayan Çiçek, "Türkiye'nin ne büyük bir belayla uğraştığını milletimiz daha iyi görüyor. Bağrına taş basarak bütün olumsuzluklara, bütün sorumsuzluklara, bütün şirretliklere rağmen bu sürecin başarıyla sonuçlanabilmesi noktasında azami, çabayı, gayreti ve toleransı gösteriyor" görüşünü ifade etti.

Bakan Çiçek, Türk Dünyası Yazar ve Sanatçılar Vakfının (TÜRKSAV) 13'üncüsünü düzenlediği "Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri Töreni'nden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çiçek, bir gazetecinin "Son gelişmelere paralel olarak muhalefet de sertleşiyor" sözleri ve bu konudaki görüşünü sorması üzerine, eleştirinin bir hak olduğunu, belli bir seviyede, belli bir çerçevede kaldığı sürece yapılan eleştirilerin faydalı olduğunu söyledi.

Eleştirilerin tahrik boyutuna taşınmaması gerektiğini vurgulayan Çiçek, sürecin kolay olmadığını, kolay olmayacağını her zaman ifade etmeye çalıştıklarını belirtti.

Çiçek, Türkiye'de kardeşliğin, birliğin, beraberliğin tesisi konusunda büyük bir çabanın ve gayretin içerisinde olduklarına işaret eden Çiçek, "Herkesin bunu anlaması lazım ama bu süreç maalesef istemediğimiz gelişmelere de açıktır. Çünkü Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe, Türkiye birlik ve beraberliğini pekiştirdikçe bundan rahatsız olanlar var. Hep ifade etmeye çalıştık ki terör maalesef tüm dünyada, özellikle ülkemizde bir sektör haline gelmiştir. Terör örgütleri de yasa dışı vergi mükellefi olmayan holdingler konumundadır. Dolayısıyla bu sektörden istifade eden siyasi rantçılar var. Varlık sebepleri terördür." dedi.

"Terör ortadan kalkarsa, ikinci plana iterlerse bunların siyasette gerekçeleri kalmıyor. Terör, aynı zamanda bir ekonomik sektördür. Bundan istifade eden pek çok kesim vardır" diye konuşan Çiçek, "Dünyadaki ve bölgemizdeki uyuşturucunun boyutuna baktığımızda bunun arkasında büyük ölçüde şimdi Türkiye'nin uğraştığı terör örgütü vardır. Nihayet bunu da dünya anlamaya başlamıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin ne büyük bir belayla uğraştığını milletimiz daha iyi görüyor. Bağrına taş basarak bütün olumsuzluklara, bütün sorumsuzluklara, bütün şirretliklere rağmen bu sürecin başarıyla sonuçlanabilmesi noktasında azami, çabayı, gayreti ve toleransı gösteriyor. Herkesin bunu çok iyi anlaması lazım. Herkese sorumluluk düştüğü kanaatindeyiz. İnşallah bugünler geride kalacaktır" ifadelerini kullandı.