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Çiçek'ten KKTC'li yetkililere: Bizi keriz yerine koyuyorsunuz

KKTC, dönemin Kıbrıs'tan Sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in, Kıbrıs Türk Hava Yolları'yla ilgili olarak 'Bizi keriz yerine koyuyorsunuz' dediğinin öne sürüldüğü ses kaydıyla çalkalanıyor

25 Temmuz 2013 19:16

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), bu hafta sonu yapılacak genel seçimler öncesinde, telekulak skandalıyla çalkalanıyor. KKTC eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile üst düzey hükümet yetkilileri arasında 2009 yılında gerçekleşen ve dönemin Kıbrıs’tan Sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek’le Ankara’da gerçekleşen toplantıyla ilgili olan bir ses kaydı yayınlandı.

Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre, bir saatlik kayıtta, Cemil Çicek’ten, batan Kıbrıs Türk Hava Yolları'yla ilgili bazı “icraatların” gizlendiği ve Çiçek’in de “Bizi keriz yerine koyuyorsunuz” dediği belirtiliyor. Kayıt aynı zamanda KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın gizlice dinlendiğini ortaya koyuyor.

 

Talat: Gizlice dinlediler

 

Telekulak skandalı, ses kaydının bir bölümünün bugün 2 yerel gazetede yayınlanmasıyla patladı. Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, yaptığı açıklamada, bahsedilen görüşmede ses kaydıyla tutanak tutulmadığını ve Cumhurbaşkanlığı’nın gizlice dinlendiğini söyledi.

Ses kaydı üç kişi arasında, dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Zeren Mungan (bugünün Maliye Bakanı) ve dönemin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Hasan Erçakıca arasında geçiyor. Zeren Mungan ve Hasan Erçakıca, Mehmet Ali Talat’a Ankara’da Cemil Çiçek ile yaptıkları görüşmenin detaylarını anlatıyor.

 

'Bizi keriz yerine koyuyorsunuz'

 

Zeren Mungan, KKTC ekonomisi ve özellikle o dönemde batma aşamasında bulunan Kıbrıs Türk Hava Yolları’yla ilgili Cemil Çiçek’in, “Bizi keriz yerine koyuyorsunuz” dediğini aktarıyor. KKTC’de bütçe açıkları ve maaş ödemelerinde ihtiyaç duyulan ek kaynak konusunda Türkiye’den yeni katkı istediklerini söyleyen Mungan, Kıbrıs Türk Hava Yolları ile ilgili dönemin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) iktidarının yaptığı bazı olumsuz icraatları Cemil Çiçek’ten sakladığını söylüyor.

Cemil Çiçek’in sert tepkisinin anlatıldığı diyalog şöyle geçiyor:

Talat: Söyle yahu sen bana. “Keriz mi” demiş? Nasıl dedi ama? “Bizi keriz yerine koyuyorsunuz” mu dedi?

Mungan: İki defa söyledi.

Talat: Ne şekilde söyledi? “Koymayın mı” dedi, “koyuyorsunuz” mu dedi?

Mungan: “Koyuyorsunuz” dedi. Ben not ettim söylediklerini. Sonra ısrarla üzerinde durduğu reforma yönelik yani havayollarını gündeme getirdi. Limanı gündeme getirdi. Havayolları her yıl bize 50 milyon TL yük getiriyor.

 

Jammerlara rağmen dinleme

 

KKTC’deki tele kulak skandalı, alınan tüm teknik tedbirlere rağmen Cumhurbaşkanlığı’nın dinlendiğini gözler önüne serdi. 2005-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Talat, özellikle Kıbrıslı Rumlarla yapılan müzakerelerin KKTC’de yapılan ön hazırlıklarında elektronik dinlemeye karşı çanta içinde taşınan karıştırıcı (jammer) kullandı.

 

Erdoğan - Eroğlu görüşmesi de sızdı

 

Yine güvenlik tedbirleri çerçevesinde dönemin Rum lideri Dimitris Hristofyas ve bazı KKTC bakanlıkları arasına internet üzerinden şifreli konuşma sağlayan IP-Phone sistemi kurdu. Tüm önlemlere rağmen tekekulak kurbanı olmaktan kurtulamadı. Talat’tan görevi devralan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da benzer bir jammer kullanıyor. Geçtiğimiz yıllarda Talat ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan bir telefon konuşması da medyaya sızmıştı.

 

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