-Çiçek'ten CHP'li Düzgün'e olumsuz yanıt TBMM (A.A) - 07.02.2012 - CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, mesleği olan doktorluğu sürdürmek üzere TBMM Başkanlığına yaptığı başvuruya, olumsuz yanıt geldi. Düzgün, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün, yorumculuk yapmasına yönelik tartışmaların ardından, TBMM Başkanlığına, ''Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek herhangi bir yerde ücretsiz olarak mesleğini yerine getirmek istediğine'' yönelik talebini iletti. Bu başvuruyu değerlendiren Çiçek, Düzgün'e, ''Bir milletvekilinin, yürütme organı emrinde görevlendirilmesi, mümkün değil'' yanıtını verdi. Çiçek'in, Düzgün'e gönderdiği yazıda, Anayasanın 82. maddesinin 2. fıkrasında, ''TBMM üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onanmasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin, belli konuda ve 6 ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır'' hükmünün yer aldığını anımsattı. Aynı hükmün 1961 Anayasası'nda amir olduğuna işaret eden Çiçek, 1961 Anayasası'na atıf yapıldığı, 1961 Anayasası'nın gerekçesinde de bunun ''Üyeler için Hükümet karşısında tam bir bağımsızlığa sahip olabilmeleri için devletle ilgisi olabilecek herhangi bir iş kabul etmeleri caiz görülmemiştir'' şeklinde olduğunu kaydetti.