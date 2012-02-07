T24 LogoT24 Logo
Politika

Çiçek'ten CHP'li Düzgün'e olumsuz yanıt TBMM (A.A)

07 Şubat 2012 16:18

-Çiçek'ten CHP'li Düzgün'e olumsuz yanıt TBMM (A.A) - 07.02.2012 - CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, mesleği olan doktorluğu sürdürmek üzere TBMM Başkanlığına yaptığı başvuruya, olumsuz yanıt geldi. Düzgün, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün, yorumculuk yapmasına yönelik tartışmaların ardından, TBMM Başkanlığına, ''Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek herhangi bir yerde ücretsiz olarak mesleğini yerine getirmek istediğine'' yönelik talebini iletti. Bu başvuruyu değerlendiren Çiçek, Düzgün'e, ''Bir milletvekilinin, yürütme organı emrinde görevlendirilmesi, mümkün değil'' yanıtını verdi.   Çiçek'in, Düzgün'e gönderdiği yazıda, Anayasanın 82. maddesinin 2. fıkrasında, ''TBMM üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onanmasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin, belli konuda ve 6 ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır'' hükmünün yer aldığını anımsattı. Aynı hükmün 1961 Anayasası'nda amir olduğuna işaret eden Çiçek, 1961 Anayasası'na atıf yapıldığı, 1961 Anayasası'nın gerekçesinde de bunun ''Üyeler için Hükümet karşısında tam bir bağımsızlığa sahip olabilmeleri için devletle ilgisi olabilecek herhangi bir iş kabul etmeleri caiz görülmemiştir'' şeklinde olduğunu kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24