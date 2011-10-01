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Politika

Çiçek'ten anayasa profesörlerine teşekkür mektubu TBMM (A.A)

01 Ekim 2011 14:33

-Çiçek'ten anayasa profesörlerine teşekkür mektubu  TBMM (A.A) - 01.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmaları için ilk toplantıya katılan 24 anayasa profesörüne teşekkür mektubu gönderdi. Çiçek, davetine olumlu cevap vererek toplantıya katılan profesörlere gönderdiği teşekkür mektubunda şunları kaydetti: ''19 Eylül 2011 Pazartesi günü Anayasa Hukuku akademisyenleriyle yaptığımız ve farklı görüşleri dinleme fırsatı bulduğumuz toplantı, yeni anayasa çalışmaları öncesinde bizim için son derece verimli olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak siz değerli hocalarımızla işbirliğini geliştirmek niyetindeyiz. Toplantıya katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.'' TBMM Başkanı Çiçek, 19 Eylülde ''Yeni Anayasa'' yapımında yöntem konusunda akademisyenlerin görüşünü almıştı.

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