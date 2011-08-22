-Çiçek'ten anayasa açıklaması TBMM (A.A) - 22.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bayram sonrası Anayasa konusunun biraz daha hareketlenmiş olacağını, yeni bir canlılık kazanacağını ifade ederek, ''Biz de bu yeni süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız'' dedi. Çiçek, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Yeni dönemde meslek kuruluşlarına, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşeceğini belirten Çiçek, ''Çünkü Türkiye 12 Haziran seçimleriyle birlikte başta Anayasa konusu olmak üzere yeni bir döneme girmiş oluyor'' dedi. Bu dönem vatandaşın yüzde 95'inin temsil edildiği bir parlamento olduğunu dile getiren Çiçek, şunları kaydetti: ''Meclisimiz inşallah sizlerle beraber yakın bir işbirliği içinde Türkiye'nin temel sorunlarını belli bir noktaya ümit ediyorum ki getirecektir. Çünkü, şu an hepimizi meşgul eden, rahatsız eden ve mutlaka çözümünü birlikte aradığımız bu sorunlar, Türkiye Cumhuriyetinin sorunlarıdır. Bir sorun devlet sorunuysa, o hepimizin sorunudur. Herkesin bu işte ne katkısı olacaksa onu yapmalıdır. Bayram sonrası Anayasa konusu sayın genel başkanların açıklamalarından anlaşılıyor, biraz daha hareketlenmiş olacak, yeni bir canlılık kazanacak. Biz de sizlerle birlikte bu yeni süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.''