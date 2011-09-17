-Çiçek'ten "MİT" açıklaması İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, terörün tesirlerinin asgari düzeye indirilmesi için devletin ve onun hükümetlerinin elinden gelen çabayı gösterdiğini ve zaman zaman terörle mücadele eden başka ülkelerin tecrübelerinden istifa ettiğini söyleyerek, 'O ülkeler bu bela karşısında hangi tedbiri aldıysa, hangi yöntemlere başvurduysa, hangi yol ve yöntemleri tercih ettiyse, Türkiye de bunu yapıyor. Olup bitene biraz öyle bakın'' dedi. Çiçek, eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan için idam edilişlerinin 50. yılında Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenin ardından basın mensuplarını sorularını cevapladı. MİT'in terör örgütüyle görüştüğü iddialarına ilişkin bir soru üzerine Çiçek, şunları söyledi: ''Türkiye'nin yarım yüzyıla yakın bir süreden beri terörle mücadelesi var. 1980 öncesi başka bir terör, 1980 sonrası, bugün hepimizin yüreğini yakan ve şu kadar zamandır da devlet olarak bütün gücümüzle uğraştığımız bölücü terör. Bu terörün tesirlerinin ortadan kaldırılması, asgari düzeye indirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun hükümetleri elinden gelen çabayı göstermiş ve göstermektedir. Bunu yaparken de terörle mücadele eden başka devletler hangi tedbirlere başvuruyorsa, çünkü terörle mücadelede her ülkenin yaşadığı tecrübe, aynı zamanda başka ülkelerin de tecrübesidir, onların aldığı tedbirler aynı zamanda bizim de üzerinde durduğumuz, istifade ettiğimiz tedbirlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hükümetleri de üzerine düşen neyse, o ülkeler bu bela karşısında hangi tedbiri aldıysa, hangi yöntemlere başvurduysa, hangi yol ve yöntemleri tercih ettiyse, Türkiye de bunu yapıyor. Olup bitene biraz böyle bakın. Böyle bakarsanız arka arkaya birçok soruyu sormanıza da gerek kalmaz. Benim verebileceğim cevap budur. Geri kalanları daha sonra zaman içerisinde ilgili kurumlar ihtiyaç duyuyorlarsa kendileri cevap verirler. Yasama organının başkanı olarak bundan ötesini benim söylemem ne doğrudur, ne de mümkündür.'' Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile İngiltere Başbakanı David Cameron'un Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan önce Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yorumu sorulan Çiçek, ''Zaten bu aceleciliğin içinde yorumun kendisi vardır. Biz orada tarih, kültür, siyaset, devlet olarak da varız. Dün vardık, bugün de orada insanlara başka açıdan bakarak biz varız. Başkaları gibi petrol kuyularının hatırına biz o ülkeye, oradaki insanlara ilgi duymuyoruz. Oranın zenginliklerine tamah ederek, biz o insanlara dostluk ve kardeşlik elimizi uzatmıyoruz. İnancımızın, kültürümüzün ve tarihimizin gereği olan neyse devletimiz, hükümetimiz de onu yapıyor. Bundan rahatsız olan da varsa onu da bilemem'' şeklinde konuştu.