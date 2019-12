-Çiçek: sorunlu değil sorumlu davranmanın zamanı geldi ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yarın Meclis'in çalışmalarına başlayacağını ve Türkiye'nin sorunlarını görüşmeye devam edeceğini belirterek, ''En başta siyasi partilerimize, milletvekillerimize ve hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Artık sorunlu değil, sorumlu davranmanın zamanı çoktan gelip geçmiştir'' dedi. Çiçek, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) iadeyi ziyarette bulundu. Çiçek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Meclis'in yarın büyük beklentilerle açılacağını ve bu yasama yılında birçok konunun karar haline getirilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''İnşallah hayırlı, güzel bir başlangıç olur. Bu dönem Meclis'te çözülmesi gereken, müzakere edilmesi gereken, karar haline getirilmesi gereken bir çok konu var. Bunların başında yeni anayasa konusu var, anayasayla bağlantılı ve Türkiye'de sıkıntı konusu olan konular var. Yeni bir anayasanın yapılması halinde, yapılması mecburi olan bir çok siyasi, ekonomik, sosyal içerikli yasal ve kurumsal düzenlemeler, reformlar var. Bunların hepsinin görüşüleceği, müzakere edileceği, çözüme kavuşturulacağı yer TBMM'dir. Yarın Meclis yasama çalışmalarına başlayacak ve Türkiye'nin sorunlarını görüşmeye devam edecek. En başta siyasi partilerimize, milletvekillerimize ve hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Artık sorunlu değil, sorumlu davranmanın zamanı çoktan gelip geçmiştir. Türkiye'nin hangi sorunu, sıkıntısı varsa, kimin ne talebi varsa, neyi arzu ediyor, konuşulmasını istiyorsa demokratik kanallar açıktır. Demokrasi varken, demokratik yol ve yöntemler varken, demokrasi dışı arayışlar, demokrasi dışı yol ve yöntemler, özellikle terör gibi insanlık dışı, cebir ve şiddet gibi ilkel yol ve yöntemleri tercih ederek sorunlara çözüm aramak yerine bütün bu işlerin konuşulacağı yer TBMM'dir.'' Çiçek, anayasa uzlaşma komisyonuna üye verilesi için siyasi partilere ne zaman çağrıda bulunacağının sorulması üzerine de yarın akşam ya da en geç pazartesi günü siyasi partilere konuya ilişkin yazıların gönderilebileceğini söyledi. Yeni anayasa sürecinin zorlukları olduğunu, herkesin katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Çiçek, en kısa sürede uzlaşma komisyonunun toplanmasını arzu ettiğini, komisyon toplandıktan sonra da belirlenecek çalışma takvimine göre her şeyin zamanla ortaya çıkacağını kaydetti. Çiçek, ''Süreçle ilgili her şeyi sormaya, cevap beklemeye çalışırsanız bende bu işi yapamam, başkası da bu işi başka türlü değerlendirir. Süreci basamak basamak çıkalım. Bu sürece iyimser bakalım. Her şeyin cevabını bana sorsanız bende veremem, bildiğim varsa da vermem. Çünkü adım adım bu işleri götürürsek daha sağlıklı süreç yönetmiş oluruz'' dedi. Cemil Çiçek, medya kuruluşlarının yöneticileri ve genel yayın yönetmenleriyle de bir toplantı yapmayı düşündüğünü belirterek, beklentilerini dile getireceğini ve sürece katkılarını isteyeceğini belirtti. Ziyaretin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Destici, terör ve anayasa konusunun görüşüldüğünü belirterek, Türkiye'nin 27 yıldır terörle topyekun bir mücadele yapmadığını savundu. Destici, ''siyasi otoritenin terör konusunda net bir politika belirlemediği, terörle mücadeleye yönelik istihbarat biriminin oluşturulmadığı, devletin bölge insanını yanına alamadığı ve bölgedeki sivil otorite ile askeri otoritenin bir araya gelemediği'' yönündeki değerlendirmeleri TBMM Başkanı Çiçek'e ilettiklerini söyledi. Destici, uzlaşma komisyonundan CHP laiklikle ilgili madde görüşülürken ''bu değiştirilirse çekiliyorum'', MHP'nin de başka bir maddeyle ilgili görüşmelerde ''ben çekiliyorum'' diyebileceğini ve görüşmelerin askıya alınabileceği yönündeki endişelerini Çiçek'e aktardıklarını ifade ederek, çalışmaların ne olursa olsun durmadan, sürdürülmesi gerektiğini dile getirdiklerini anlattı.