-ÇİÇEK: NE TEDBİR VARSA ALDIK TBMM (A.A) - 22.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Libya'daki vatandaşların tahliyesi konusunda devlet ve hükümet olarak alınması gereken bütün tedbirlerin alındığını söyledi. Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Libya'daki gelişmelerle ilgili muhalefet partilerine bilgi vermek istediklerini, bunun için gurubu bulunan partilerden sabah randevu talep ettiğini kaydetti. Çiçek, iki partiden randevu verildiğini, bu çerçevede BDP, ardından CHP'ye son gelişmelerle ilgili detaylı bilgi verdiğini ifade etti. Libya'daki durum gelişmeye başladığı andan itibaren Dışişleri Bakanlığında ''Kriz Yönetim Merkezi'' oluşturduklarını belirten Çiçek, kendisi, Dışişleri, Ulaştırma ve dış ticaretten sorumlu bakan ile bürokratlardan oluşan heyetin gelişmeleri 24 saat takip ettiğini söyledi. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturalya ve Suriye'nin de aralarında olduğu 10'a yakın ülkenin, vatandaşlarının Türkiye kanalıyla tahliyesi konusunda talepleri olduğunu bildiren Çiçek, oradaki Türk vatandaşlarının hem kara hem deniz hem de havayoluyla tahliyesi için gayret içine girdiklerini ifade etti. Şu ana kadar havayoluyla 2 bin 100 vatandaşın Türkiye'ye geldiğini anlatan Çiçek, Tunus ve Çad üzerinden karayoluyla tahliye imkanları aradıklarını bildirdi. Libya'nın yüzölçümü olarak büyüklüğüne işaret eden Çiçek, yaşanan zorlukları vurguladı. Çiçek, ''Temel sıkıntı orada ciddi bir otorite boşluğudur, muhatap bulunmayışıdır. İşçilerimizin yoğun olarak bulunduğu bölge Bingazi'dir. Havaalanı malesef çalışmıyor. Şu anda uçuş imkanı yok. Trablus üzerinden getirmeye çalışıyoruz. Ama Bingazi ve Trablus arası bin 100 kilometredir. Maalesef güvenlik de yoktur. Bütün bu bilinmezlik ortamında bilinen imkanların tümünü seferber ettik'' dedi. -''DENİZYOLUYLA TAHLİYE DURUMUNDA MARMARİS'E GELECEKLER''- Denizyoluyla tahliye için iki feribot ve Deniz Kuvvetlerine ait bir yolcu gemisinin gönderildiğini anlatan Çiçek, ''Denizyoluyla günde 6 bin kişi tahliye edebilecek bir kapasiteye ulaşmış durumdayız. Ayrıca bir denizcilik şirketinden de iki feribot temin edilmiştir. Bütün mesele Bingazi limanına yanaşılıp yanaşılamayacağıdır. Vatandaşlarımızın şunu bilmesi lazım, devlet ve hükümet olarak böyle bir olay karşısında alınabilecek ne tedbir varsa aldık, almaya devam ediyoruz'' diye konuştu. Denizyoluyla tahliyenin olması durumunda vatandaşların Marmaris'e geleceğini, orada gerekli hazırlıkların yapıldığını bildiren Çiçek, ''Bu verdiğimiz bilgiler şu ana kadar olan bilgilerdir. Orada bir fili durum var, bir kaos durumu var. Bu bilgiler her zaman değişmektedir. İki saat evvel böyle dediniz, iki saat sonra rakamlar değişti gibi bir soruyla karşılaşmak istemiyoruz. Değişken bir durum var'' dedi. BM Güvenlik Konseyinin bu akşam toplanacağını, alacağı kararın da önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, ''Ama ne karar alırsa alsın biz kendi imkanlarımızla vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde çaba gösteriyoruz'' diye konuştu. -''ÖZEL TALEBİMİZ OLMADI''- Bir soru üzerine, muhalefetten özel bir isteklerinin olmadığını bildiren Çiçek, ''Bu bir önemli meseledir. Bu meselede devletin elindeki bilgileri sunma imkanı bulduk. Kendileri de teşekkür ettiler. Çünkü, bir değerlendirme yapılacaksa bunun artık size göresi, bana göresi yok. Hepimizin meselesidir. Partilerüstü bir meseledir. Bilgi sunduk'' dedi. MHP'nin de arzu etmesi durumunda bu bilgileri vereceğini kaydeden Çiçek, muhalefet partilerinin TBMM'de gizli bir oturum yapılması isteğinin olmadığını söyledi. Çiçek, ''Bunlar gizli konuşulacak konular değil'' dedi. Bir gazetecinin, ''Bugün bir gazetede 3 bin 500 Türk'ün bir stadyuma toplandığı ve koz olarak kullanıldığı belirtiliyor'' sözleri üzerine Çiçek, ''Hayır. Orası güvenli bir noktadır. Sizden ricamız, bilgi kirliliğine imkan verilmemesidir'' diye konuştu. Çiçek, bir başka soru üzerine, öncelikle Türk vatandaşlarının tahliyesi için planlama yaptıklarını belirtti. Bir gazetecinin, ''Libya'nın limanları kapattığı yönünde haberler var'' sözleri üzerine ise Çiçek, ''Bilemiyoruz. Bize gelmiş bir şey yok. Ümit ederiz ki kapanmaz. Kapanırsa yapabileceğiniz işlerin ne kadar zor olduğunu herkesin takdir etmesi lazım'' diye konuştu.