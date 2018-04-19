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Çiçekli tuvalet dikkat çekiyor

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de belediye tarafından duvarları çiçeklerle çevrilen tuvalet, dikkat çekiyor

19 Nisan 2018 19:08

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de belediye tarafından duvarları çiçeklerle çevrilen tuvalet, dikkat çekiyor.
Merkez Melikgazi İlçesi Alpaslan Mahallesi’ndeki Alpaslan Parkı içerisinde bulunan tuvaletler, ilgi çekiyor. Melikgazi Belediyesi tarafından yan duvarları sarı, kırmız ve beyaz renkte çiçeklerle süslenen tuvaletleri görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Çiçekler, damla sulama yöntemiyle her gün sulanıyor.
Bir belediye yetkilisi, çevreye güzel ve estetik bir görüntü sunmak için böyle bir çalışmanın yapıldığını belirterek, “Çiçekler, duvar bahçe sistemi saksılarda duvara monte edilmiş durumda. Modüler sistemle de aralardan geçen damlama borular yöntemi ile de günlük sulanıyor. Aynı zamanda haftalıkta otlanma ve benzeri diğer bazı olumsuz durumlar olursa bakımları yapılıyor” dedi.

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