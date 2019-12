Çiçeklerin diliyle sevgililer günü

T24 - Her biri ayrı bir anlam ifade eden çiçekler, önümüzdeki 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de sevgiliye duyulan aşkın simgesi olacak.





Duyguları anlatmanın en etkili yolu çiçekler, Sevgililer Günü'nde yine değişmez hediye olarak çiçekçi dükkanlarındaki yerlerini alacak.





Bu özel gün için siparişlerini şimdiden almaya başlayan çiçekçiler, hazırlıklarını sürdürüyor. En çok tercih edilen çiçeklerden gülün tane fiyatı kalitesine göre 5-12 TL arasında değişiyor.





Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Emin Çimen, çiçekçilerin yaklaşan Sevgiler Günü'ne hazır olduğunu, çiçek sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi.





Bu Sevgililer Günü'nde de en çok gül satılmasını beklediklerini anlatan Çimen, yerli üretimin yeterli olduğunu, bunun yanı sıra ithal güllerin de iç piyasada satıldığını kaydetti.





Çimen, ''Arkadaşlarımızda genel itibariyle bir heyecan var, siparişler alınmaya başladı. Güllerin fiyatı kalitesine göre 5-12 TL arasında değişiyor. Gülün yanı sıra orkide de en çok satılan çiçekler arasında. Orkide kandil olarak alınması halinde 25, dal olarak hazırlandığında ise 150 TL'ye kadar satışa sunuluyor. Siparişlerin önümüzdeki haftadan itibaren artmasını bekliyoruz'' dedi.







Çiçeklerin dili...





Sevgililer Günü'nde dile gelecek çiçeklerin her birinin de farklı bir anlamı bulunuyor. Kırmızı gül ''seni seviyorum'', hanımeli ''sana bağlıyım'', gelin çiçeği ''mutlu olabiliriz'' anlamına geliyor.





Her biri sevgiyi ifade eden çiçekler ve verdiği mesajlar şöyle:





Açelya: Gerçek şu ki, her şey bitti.



Akasya: Seni beğeniyorum.



Beyaz Akasya: Bizimki temiz sevgi, belki biraz arkadaşça...



Ardıç: Seni koruyacağım.



Çan Çiçeği: Aşkımıza sadakatle bağlıyım.



Çin Gülü: Zarif ve güzelsin.



Çuha Çiçeği: Çok güzelsin.



Fulya: Sevgilim, geri dön.



Gardenya: Beni unutma, gerçek aşkımsın.



Gelin Çiçeği: Mutlu olabiliriz.



Pembe Gül: Arkadaşımsın.



Kırmızı Gül: Seni seviyorum.



Kırmızı Gül Goncası: Genç ve güzelsin.



Hanımeli: Sana bağlılığım sonsuza dek sürecek.



Hercai Menekşe: Aklımı meşgul ediyorsun, ama bundan şikayetçi değilim.



Kaktüs: Aşkımız için zorluklara katlanmalıyız.



Kamelya: Kusursuz bir aşıksın.



Kırmızı Karanfil: Kalbimi kırdın.



Pembe Karanfil: Seni unutmayacağım.



Kırçıllı Karanfil: Üzgünüm, ama bitmek zorunda.



Krizantem: Beni hayal kırıklığına uğrattın.



Kırmızı Lale: Aşkımı itiraf etmek istiyorum.



Mor Leylak: İlk görüşte sana aşık oldum.



Mavi Menekşe: Düşüncelerimi zapt ettin.



Mimoza: Fazla alıngansın.



Orkide: Çok güzel ve özelsin.



Papatya: Temiz kalbin simgesi.



Petunya: Umudunu yitirme.



Portakal: Ben de seni seviyorum.



Sardunya: İçin rahat olsun, her zaman yanındayım.



Yasemin: Güzel ve çekicisin.



Zambak: Seni neşeli ve nazik buluyorum.