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Çiçekle karşısına çıkan eşinin barışma teklifini kabul etmedi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde emlakçı Serhan Tüfekçi (32), 25 gündür ayrı yaşadığı 2 çocuğunun annesi eşi Demet Tüfekçi (32) ile barışmak için otomobilini balonlarla süsleyerek üzerine 'Lütfen beni affet, seni çok

29 Mart 2018 14:05

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde emlakçı Serhan Tüfekçi (32), 25 gündür ayrı yaşadığı 2 çocuğunun annesi eşi Demet Tüfekçi (32) ile barışmak için otomobilini balonlarla süsleyerek üzerine \'Lütfen beni affet, seni çok seviyorum\' yazıp karşısına çıktı. Demet Tüfekçi, eşinin verdiği çiçeği alsa da barışma teklifini kabul etmedi.
Emlakçılık yapan Serhan Tüfekçi (32), 10 yıllık eşi özel eğitim öğretmeni Demet Tüfekçi ile tartıştı. Demet Tüfekçi 25 gün önce evi terk ederek ailesinin yanına yerleşti. Serhan Tüfekçi, kabahatin kendisinde olduğunu kabul ederek eşiyle barışmak istedi. Demet Tüfekçi ise barışma tekliflerini reddetti.
Serhan Tüfekçi eşinin gönlünü kazanmak için otomobilini balonlarla süsleyerek üzerine \'lütfen beni affet, seni çok seviyorum\' yazıp çalıştığı işyerinin önüne gitti. Dışarı çıkan Demet Tüfekçi\'ye elindeki çiçeği veren Serhan Tüfekçi, kendisini affetmesini istedi. Demet Tüfekçi ise eşinin barışma teklifini bir kez daha reddetti.
Gazetecilerin \'affettiniz mi?\' sorusuna \'hayır\' yanıtını veren Demet Tüfekçi, \"Ben kendisine 10 yıldır hep son şansı verdim. Ama güvenim bitti. Her sene son şansını benden aldı\" dedi. Serhan Tüfekçi ise eşinin kendisini affetmesi için her şeyi yapacağını söyledikten sonra süslediği aracıyla ayrıldı.

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