-Çiçek'in profesörlerle buluşması TBMM (A.A) - 24.08.2011 - TBMM'de grubu bulunan partilerin sözcüleri, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in 19 Eylül'de Anayasa profesörlerini toplantıya çağırmasını değerlendirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anayasayı TBMM'nin yapacağını hatırlatarak, partilerin eşit sayıdaki üyelerinden oluşacak uzlaşma komisyonunda Anayasa değişikliklerinin görüşülüp değerlendirileceğini, bunun da daha sonra Anayasa Komisyonunda ele alınacağını anlattı. Anayasa Komisyonunda kabul edilecek metnin, daha sonra Genel Kurulda görüşüldüğünü ve milletvekillerinin değişiklik önergesi verebildiğini ifade eden Elitaş, ''En son kararı verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir'' dedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in, Anayasa profesörleriyle yapacağı toplantının ''istişare mahiyetinde'' olacağını belirten Elitaş, hukukçuların görüşlerinden ve önerilerinin yararlanılması için onlarla istişare edilmesinin faydalı olacağını söyledi. Elitaş, sivil toplum örgütleri ve Mecliste temsil edilmeyen partilerin kanaatlerinin de önemli olduğunu kaydetti. -''Anayasaları millet yapar''- CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de Meclis Başkanı'nın hukukçuları davet ederek usul konusunda onlardan görüş alabileceğini ifade etti. ''Ama şurası unutulmamalıdır ki Anayasaları millet yapar. Millet adına onun temsilcileri hazırlar ve gerektiğinde halk oyuna gider'' diyen Hamzaçebi, hukukçuların konuyu tartışabileceğini, bunda herhangi bir sakınca görmediklerini ve yararlı da olacağını kaydetti. Hamzaçebi, ''Ama hukukçuların çizeceği yol haritasına göre ve onların ortaya koyacağı bir çerçeve içerisinde TBMM'nin hareket etmesi düşünülemez'' diye konuştu. TBMM, parlamenterler ve siyasi partilerin, milletin ihtiyaçlarını, isteklerini göz önüne alarak konuları ortaya koyacaklarını, tartışacaklarını ve bir araya geleceklerini dile getiren Hamzaçebi, ''Sonuçta bir uzlaşmaya varılırsa buradan yeni bir Anayasa çıkar veya arzu edilen hükümler değiştirilir'' dedi. Hamzaçebi, ''Meclis Başkanı'nın bu tutumunun, ilerde yapılacak çalışmalara katkı vermek amacıyla ortaya konulduğunu düşünüyorum. Yoksa bu çağrı üzerine hukukçuların bir araya gelmesi sonucunda orada ortaya çıkarılacak görüşler çerçevesinde siyasi partilerin hareket etmesi düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değil'' diye konuştu. -''Sürekli konuştular, adım atmadılar''- MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da TBMM Başkanı Çiçek'in ihtiyaç duyacağı konularda uzmanlara başvurabileceğini söyledi. MHP'nin, kendi hukukçuları ve danışmanlarıyla yeni bir anayasa için çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Şandır, bu çalışmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Şandır, AK Parti'nin 9 yıldır iktidarda olduğunu, anayasayı değiştirmek için elle tutulur, sonuç alıcı bir adım atmadığını ileri sürerek, "Dolayısıyla iktidar bu konuda sorumluluğunu bilmeli ve gereğini yapmalıdır. Bunu yapmak için da kararlı oldukları gözüküyor. Bunlar bugüne kadar sürekli konuştular ama bir adım atmadılar. Şimdi yine konuşuyorlar. Biz bakacağız, ne yapılıyor. İnşallah toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bir anayasa hayata geçirilir" diye konuştu. -''Meclis Başkanı ben merkezli olmamalı''- BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da toplantıyı değerlendirirken, daha önce Meclis Başkanı Çiçek'in, Anayasa değişikliğinde yol ve yöntemi kurulacak uzlaşma komisyonun belirleyeceğini söylediğini ifade etti. Kaplan, ''Hiç kuşku yok ki değerli hukukçuların görüşlerinin alınmasına itirazımız yok. Ama Meclis Başkanı ben merkezli, AKP merkezli 'biz yaparız' anlayışında olmamalı. Yanlış bir adımdır. Meclis Başkanı tarafsız davranmalı. Çalışmaların uzlaşma komisyonu tarafından yapılması çok daha eşitlikçi ve makul olurdu'' diye konuştu.