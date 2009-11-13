Çiçek'in oğlu savaş karşıtı çıktı!

T24 - AKP ve Fethullah Gülen cemaatini parçalamak için bir dizi komplo senaryosu içeren ve "demokrasiye müdahale planı" olarak adlandırılan "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nında ıslak imzası olduğu gerekçesiyle tutuklanan Albay Dursun Çiçek'in oğlunun, savaş ve darbe karşıtı Genç Siviller'in kurucusu olduğu ortaya çıktı.Ergenekon savcıları Dursun Çiçek'e ne sordu?(sd)
Habertürk'ten Kutlu Esendemir'in haberine göre Hasdal Cezaevi'ne gönderilen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in oğlu Deniz Çiçek, "19 Mayısları militarize gösterilerden kurtaralım" türünde bildiriler okuyan, savaş ve darbe karşıtı eylemler yapan "Genç Siviller"in kurucularından.
Kendilerini darbe karşıtı olarak gösteren gurup, bugüne kadar Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'dan e-muhtıra olarak adlandırılan 27 Nisan bildirisine kadar birçok kişi ve olayla ilgili eylemleriyle tanınıyor. Son eylem: Çiçek dursun Başbuğ gelsin
11 Kasım Çarşamba gecesi tutuklanan Dursun Çiçek Ergenekon savcılarına ifade verirken aynı anda Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nin önünde bekleyen ve "genç siviller"in de içinde yer aldığı grup "Darbeye karşı 70 milyon adım koalisyonu', "Çiçek Dursun Başbuğ gelsin", "Islak ıslak bakma öyle", "Çiçek burada Başbuğ nerede" yazılı dövizler taşıdı.
ABD'de yüksek lisans yapıyor
Halen Amerika'da Colombia Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Deniz Çiçek Sabancı Üniversitesi'nden 2005 yılında mezun oldu.
İrticayla Mücadele Eylem Planı'nı 12 Haziran 2009'da yayımlayarak ortaya çıkaran Taraf gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Yıldıray Oğur, Habertürk'ün haberine göre, Genç Siviller'de Deniz Çiçek ile yakın olduklarını belirterek "Babasının masum olduğuna inanıyor" dedi.'Babasının masum olduğuna inanıyor'
Deniz Çiçek'in babasıyla ilgili yaptığı haberler nedeniyle Taraf gazetesine kızgın olduğunu söyleyen Yıldıray Oğur "Dursun Çiçek'le tanışmıyorum, ama Deniz'le yakın arkadaştık. Kendisiyle bir süredir görüşmüyoruz, ama babasının güvenilir ve masum olduğunu söylüyor. Taraf gazetesine de haberlerinden dolayı çok kızgın" dedi.