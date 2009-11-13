Çiçek'in oğlu savaş karşıtı çıktı!

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Son eylem: Çiçek dursun Başbuğ gelsin



ABD'de yüksek lisans yapıyor

'Babasının masum olduğuna inanıyor'

Habertürk'ten Kutlu Esendemir'in haberine göre Hasdal Cezaevi'ne gönderilen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in oğlu Deniz Çiçek, "19 Mayısları militarize gösterilerden kurtaralım" türünde bildiriler okuyan, savaş ve darbe karşıtı eylemler yapan "Genç Siviller"in kurucularından.Kendilerini darbe karşıtı olarak gösteren gurup, bugüne kadar Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'dan e-muhtıra olarak adlandırılan 27 Nisan bildirisine kadar birçok kişi ve olayla ilgili eylemleriyle tanınıyor.11 Kasım Çarşamba gecesi tutuklanan Dursun Çiçek Ergenekon savcılarına ifade verirken aynı anda Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nin önünde bekleyen ve "genç siviller"in de içinde yer aldığı grup "Darbeye karşı 70 milyon adım koalisyonu', "Çiçek Dursun Başbuğ gelsin", "Islak ıslak bakma öyle", "Çiçek burada Başbuğ nerede" yazılı dövizler taşıdı.Halen Amerika'da Colombia Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Deniz Çiçek Sabancı Üniversitesi'nden 2005 yılında mezun oldu.İrticayla Mücadele Eylem Planı'nı 12 Haziran 2009'da yayımlayarak ortaya çıkaran Taraf gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Yıldıray Oğur, Habertürk'ün haberine göre, Genç Siviller'de Deniz Çiçek ile yakın olduklarını belirterek "Babasının masum olduğuna inanıyor" dedi.Deniz Çiçek'in babasıyla ilgili yaptığı haberler nedeniyle Taraf gazetesine kızgın olduğunu söyleyen Yıldıray Oğur "Dursun Çiçek'le tanışmıyorum, ama Deniz'le yakın arkadaştık. Kendisiyle bir süredir görüşmüyoruz, ama babasının güvenilir ve masum olduğunu söylüyor. Taraf gazetesine de haberlerinden dolayı çok kızgın" dedi.