-Çiçek'e "Sultan Abdülmecid" sorusu TBMM (A.A) - 17.11.2011 - CHP Grup Başkanvekili, Yalova Miletvekili Muharrem İnce, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e ''Vefatının 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi Sempozyumu''nun davetiyelerinin nerede basıldığını sordu. İnce, Çiçek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, ''Vefatının 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi Sempozyumu'', ''Son Dönem Osmanlı Paraları Sergisi'', ''Vefatının 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi Resim Sergisi'' ve Ahmet Özhan konseri davetiyelerinin nerede basıldığını öğrenmek istedi. Bu davetiyelerden kaç tane basıldığını, baskı ve dağıtım giderlerinin ne kadar olduğunu soran İnce, önergesinde şu sorulara yer verdi: ''Bu davetiyeler Meclis matbaasında basılmamışsa, hangi matbaada bastırılmıştır? Bu davetiyeler hangi usulle tedarik edilmiştir? İhale yapılmış mıdır? İhale yapıldıysa hangi tarihte yapılmıştır ve hangi ihale usulüyle, hangi firmaların katılımı ile gerçekleştirilmiştir? İhale yapılmışsa ihaleye katılan firmaların teklifleri nelerdir? Davetiyelerin baskı ihalesini alan firma ile davetiyelerin basıldığı matbaanın sahipleri kimlerdir?''