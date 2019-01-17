ÇİÇEKÇİ'Yİ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIĞIN SAHTE ALKOL RAPORU DAVASINDA KARAR

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy\'de çiçekçi Mehmet Emin Kaya\'ya kaldırımda çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Murathan Öztürk, ceza aldığı dosyaya sahte alkol raporu sunduğu gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hastane müdürü Mehmet Latif Yaşlı, hastanenin laboratuvar sorumlusu Özlem Erkan ve hastane çalışanı Sevilay Özgün de 1\'er yıl 11\'er ay ve 10 gün hapis cezasına çarptırıldılar. Mehmet Latif Yaşlı dışındaki sanıkların cezaları 5 yıl süre ile ertelendi.

İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Murathan Öztürk ile sahte alkol raporunun düzenlendiği öne sürülen özel hastanenin laboratuar sorumlusu Özlem Erkan katıldı. Diğer sanık olan hastane personelleri Mehmet Latif Yaşlı ile Sevilay Özgün duruşmaya katılmadı. Sanırların avukatları duruşmada hazır bulundu.

MURATHAN ÖZTÜRK: RAPOR ALINMASI KONUSUNDA BİLGİM VE MÜDAHALEM OLMADI

Sanık Murathan Öztürk, tahlil için numune verdikten sonra hastaneden ayrıldığını belirterek, \"Rapor alınması konusunda bir bilgim ve müdahalem olmadı. Herhangi bir kusurum yoktur, beraatımı talep ediyorum\" dedi.

SON SÖZLERİ SORULDU

Son sözü sorulan tutuksuz sanık Özlem Erkan, \"Sanık Murathan\'ın bir bilgisi olmayabilir ancak rapor tanzimi hususunda hastanede bir baskı yaşanmıştır. Kendisini hiç görmedim, bilmiyorum. Rapor alınmaya geldiği zaman bu sorun ortaya çıktı. Sonuçların alınması aşamasında da sanıklardan Mehmet Latif devreye girdi. Raporun verilmesi hususunda baskı uyguladı. Bu şekilde rapor tanzim edildi. Raporun geçmişe yönelik verilmesinde de Sevilay hanım devreye girdi. Raporun çıktısını alarak verdiğim doğrudur, ancak ne şekilde, nasıl kullanıldığını bilmiyorum\" dedi.

Son sözü sorulan Murathan Öztürk, \"Benim hiçbir kusurum yoktur, sorumluluk hastaneye aittir. Beraatımı talep ediyorum\" dedi.

1\'ER YIL 11\'ER AY CEZA ALDILAR

Kısa bir ara veren mahkeme, sanıklar Murathan Öztürk, Sevilay Özgün, Mehmet Latif Yaşlı ve Özlem Erkan\'ı, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 2\'şer yıl 4\'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklar lehine, \"İyi hal\" indirimi uygulayarak bu cezayı 1 yıl 11 ay 10 güne indirdi.

CEZALAR 5 YIL ERTELENDİ

Mahkeme, sanıklar Murathan Öztürk, Sevilay Özgün ve Özlem Erkan\'ın cezalarını 5 yıl süre ile ertelerken, hakkında kesinleşen hapis cezası bulunduğu gerekçesi ile Mehmet Latif Yaşlı\'nın cezasını ertelemedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz 2015 tarihinde Kadıköy\'de kaldırımda yürüyen çiçekçi Mehmet Emin Kaya\'ya çarparak ölümüne neden olan Murathan Öztürk\'ün, aynı gün özel bir hastaneye giderek uyuşturucu ve alkol testi amacıyla idrar örneği verdiği, üç dört gün sonra sonuçları almaya gittiğinde alkol testine ilişkin raporun düzenlenmediğini gördüğü, bunun üzerine hastane müdürü olarak görev yapan diğer şüpheli Mehmet Latif Yaşlı\'dan alkolsüz olduğuna dair rapor istediği belirtiliyor.

Mehmet Latif Yaşlı\'nın da diğer şüpheli Özlem Erkan\'ı arayarak sanki kan alınmış ve kanda alkol çıkmamış gibi sahte rapor düzenlemesini istediği, Özlem\'in de bir doktorun bilgisayarından rapor çıktısı alıp imzalamadan diğer sanık Sevilay Özgün\'ü götürdüğü, Sevilay Özgün\'ün de raporu paraflayarak Murathan Öztürk\'ün yakınlarına verdiği belirtiliyor. İddianamede tüm sanıkların, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.



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